Festival senza acuti nel derby tra Cittadella e Venezia

È terminato in parità senza gol e senza squilli il derby della quarta giornata del campionato di Serie BKT tra Cittadella e Venezia. Per la quarta volta di fila ecco un pareggio tra due squadre che hanno evidenziato una grande fase difensiva, ma degli attacchi decisamente spuntati. Meglio il Cittadella nei primi 45’, più pimpante il Venezia nella ripresa Un pareggio sostanzialmente giusto, con il Venezia che si può consolare con la migliore partenza in termini di punti, 8, degli ultimi 24 anni. Correva l’anno 2000/2001, a fine anno i veneziani, diretti all’epoca da Cesare Prandelli, festeggiarono la promozione in A.

Sorrisi in casa Gorini: confermata l’imbattibilità in casa in B contro i veneziani, terzo clean sheet consecutivo tra le mure amiche (conteggiando vecchia e nuova stagione) e 5 punti in classifica in 4 gare. Secondo Gorini ne mancano almeno 2 tra Parma e Bari, ma il cammino è assolutamente in linea con le rivali salvezza.

LA CRONACA

Pronti via e al 3' Pittarello si trova a tu per con Joronen, ma l'ex Padova spreca addosso il portiere finlandese. È l'anticamera di un ottimo primo tempo di marca granata. Carriero al 26' costringe Joronen al miracolo, mentre due minuti dopo ci sono segnali lagunari con Pohjanpalo, ma la sua frustata di testa è imprecisa. Nella ripresa sale di livello il Venezia. Candela costringe Frare ad un super salvataggio, mentre Lella impensierisce Kastrati dalla distanza. A sei minuti dalla fine Joronen si conferma in serata di grazia, sbarrando la strada su Carissoni. Alla fine è un pari e dopo la sosta c'è la Sampdoria.

CITTADELLA-VENEZIA 0-0

PRIMO TEMPO 0-0

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 5,5; Salvi 6, Pavan 6, Frare 6,5, Carissoni 7; Carriero 6 (dal 22’ s.t. Cassano 5,5), Branca 6 (dal 32’ s.t. Danzi s.v.), Amatucci 5,5 (dal 32’ s.t. Mastrantonio s.v.); Tessiore 6,5 (dal 12’ s.t. Vita 6); Pittarello 5, Pandolfi 5 (dal 13’ s.t. Magrassi 5)

PANCHINA Maniero, Angeli, Giraudo, Rizza, Kornvig, Saggionetto, Maistrello

ALLENATORE Gorini 6

VENEZIA (4-4-2)

Joronen 7; Candela 5,5 (dal 18’ s.t. Zampano 6), Sverko 6, Idzes 6, Altare 7; Bjarkason 5,5, Tessmann 6 (dal 47’ s.t. Busio s.v.), Andersen 5,5 (dal 18’ s.t. Johnsen 5,5), Lella 6 (dal 26’ s.t. Ellertsson 5,5); Pohjanpalo 6,5, Pierini 5,5 (dal 26’ s.t. Gytkjaer 5,5)

PANCHINA Bertinato, Grandi, Modolo, Dembele, Ullmann, Busio, Cheryshev

ALLENATORE Vanoli 6

ARBITRO Monaldi di Macerata 6

ASSISTENTI Baccini 6 - Di Giacinto 6

AMMONITI Pittarello (C), Candela (V), Branca (C), Frare (C), Sverko (V) per gioco scorretto

NOTE paganti 3.516, incasso di euro 30.229; abbonati 1.767, quota di 6.838 euro. Tiri in porta 4-3. Tiri fuori 4-7. In fuorigioco 0-0. Angoli 5-5. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 6’