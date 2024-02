Padova, il Fattore T: rendimento fuori casa da record per i biancoscudati!

Padova formato trasferta. Proprio così. I numeri non mentono. La squadra di Torrente è l'unica imbattuta tra i 3 gironi fuori dalle mura amiche.

Contro la Pro Patria i biancoscudati hanno raggiunto quota 30 punti in 14 partite, frutto di 8 vittorie e 6 pareggi con appena 7 reti subite e 20 fatte. Meglio dei biancoscudati solo il solito Mantova con 10 successi, un pari e una sconfitta.

Capitan Donnarumma e compagni hanno saputo trasformare quello che poteva essere potenzialmente un tallone d'achille sino ad ottobre, con 3 pareggi su 6 partite disputate, in un punto di forza da novembre in poi.

In 8 gare lontano dall'Euganeo i Torrente boys hanno conquistato 18 punti sui 24 disponibili, abbassando la serranda a livello difensivo con appena 3 reti subite e siglandone 10 gol.

Una soddisfazione ulteriore per una squadra che sta macinando numeri incredibili. Sembra - quasi - che questa squadra preferisca esprimersi fuori Padova. Giusto mettere il "quasi" perché anche in casa il rendimento del Padova è sopra i due punti a partita, a dimostrazione del percorso straordinario della squadra biancoscudata, messo in ombra da un Mantova fantascientifico per sfortuna di Torrente.