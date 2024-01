Padova, mister Torrente: «Alessandria tosta, questo gruppo mi rende contento»

Entusiasmo da ritrovare, gratitudine per il mercato in entrata. Mister Torrente non si nasconde e dopo una settimana turbolente - eufemismo - cerca di rimettere l'attenzione su quello che conta maggiormente in questo periodo: i 3 punti. Così il tecnico biancoscudato in conferenza stampa verso la sfida contro l'Alessandria: «Abbiamo lavorato in questi giorni e ringrazio la società e Mirabelli perché sta operando bene sul mercato. Abbiamo inserito giocatori importanti, che stanno bene».

Dopo lo 0-0 di Legnago, c'è aria di cambiamenti tattici in casa Padova, perlomeno a gara in corso: «Ho provato qualche nuova soluzione in settimana, allo stesso tempo ci mancano ancora gli equilibri giusti per proporle. Magari si vedranno a gara in corso, non di certo dall'inizio. Contro l'Alessandria vogliamo tornare a vincere, anche per riportare un po' di entusiasmo nell'ambiente. A Legnago c'è stata la prestazione, ma è mancata la vittoria e il gol. Dobbiamo concentrarci sui piemontesi, senza presunzione e guardare la classifica. All'andata la gara fu molto sofferta. L’Alessandria è una squadra tosta, sono alla caccia di punti per uscire dalle posizioni basse di classifica, quindi bisognerà fare attenzione. Mi ripeto: nel girone di ritorno è un altro campionato per tutti. Di facile non c'è nulla, i punti vanno presi sul campo. Pensiamo a noi, pensiamo a fare meglio. Ad esempio possiamo provare a calciare di più da fuori e sfruttare le occasioni che ci capitano. Con questi nuovi innesti posso variare sistema di gioco e sono sicuro ci daranno una grande mano».

E qui il focus si sposta immediatamente sull'ultimo arrivato, bomber Luca Zamparo dalla Virtus Entella: «Sono contento dell’arrivo di Zamparo, perché è un giocatore importante e ci darà sicuramente una grossa mano; adesso dovrà trovare il giusto minutaggio. Coppia con Bortolussi? Hanno le caratteristiche giuste per giocare insieme».

Torna Radrezza dopo la squalifica, un'assenza che si è sentita nel derby contro i veronesi: «Radrezza ha caratteristiche uniche in mezzo. Perché Bianchi e non Dezi in mezzo a Legnago? Scelta tecnica perché sapevo che Donati avrebbe giocato sulle seconda palle e i lanci lunghi. Non è vero che vogliamo mandarlo via; io sarò contento se rimarrà con noi. I ragazzi sono tutti disponibili e Dezi è molto utile anche se non gioca, perché ci tiene a questa maglia. Sono felice di questo gruppo e l'ho detto anche post Trieste. Crescenzi? Tornerà dal 1′. Nelle ultime partite la sua assenza dall'11 titolare è stata solo di natura tecnica. Crisetig? Convocherò anche lui e se ci sarà possibilità di fare minutaggio sarò ben felice di darglielo. Indisponibili? Solo Cretella e Perrotta. In avanti confermati Liguori e Bortolussi? Sto valutando. Bortolussi fa un grande lavoro per la squadra. Normale che le punte soffrano quando manca il gol, ma l'importante è lavorare per la squadra. Il gol arriverà».