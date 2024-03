Padova, mister Torrente: «Voglio vedere una reazione contro l'Albinoleffe, poi penseremo al Catania»

Ritornare a vincere per arrivare al primo atto della Coppa Italia contro il Catania, il prossimo 19 marzo all'Euganeo, nel migliore dei modi. Torrente presenta la gara che attende i suoi in conferenza stampa a margine della consegna di donazione a Fondazione Città della Speranza in Corso Stati Uniti 4. Queste le dichiarazioni del condottiero padovano: «Il primo giorno post Giana è stato difficile, poi la squadra ha reagito. Stamattina l’ho vista bella concentrata. Ha fatto un’ottima rifinitura. Serve reagire, come abbiamo fatto in passato. Ci siamo preparati al meglio, l’Albinoleffe è organizzato e dinamico, che si difende bene e riparte in contropiede con giocatori di qualità. Mi ha fatto un’ottima impressione.n questo momento penso alla partita con l'Albinoleffe, voglio una reazione dai ragazzi basata sul carattere e sulla mentalità. Adesso bisogna concentrarsi una gara alla volta e fare più punti possibile, blindando soprattutto il secondo posto. Poi vedremo cosa succederà alla fine. Non voglio illudere nessuno, ora c’è da recuperare la squadra a livello fisico e mentale dopo 4 partite in 12 giorni. Siamo arrivati alla partita con la Giana purtroppo un po' scarichi sia fisicamente che mentalmente. La gara più importante è contro l'Albinoleffe, mi aspetto una grande prestazione dal punto di vista caratteriale e poi penserò al Catania. La cosa che mi fa ben sperare è che la squadra ha sempre reagito dopo una sconfitta. Nessun calcolo in vista della Coppa e non voglio sprecare energie nervose, voglio pensare all'Albinoleffe, l'obiettivo è quello di tornare subito una vittoria. Con la Giana è stata una gara no, ora dobbiamo guardare avanti ed essere positivi. Valente? Non ci sarà, spero di averlo con la Pro Vercelli. Dezi? Ne avrà per una decina di giorni. Belli stamattina si è fermato per un problema muscolare, ma valutiamo fino a domani se sarà disponibile oppure no. Anche senza Valente possiamo giocare con il 4-3-3, non potete chiedermi del 3-5-2 quando prima sembrava che l'unica cosa da fare fosse cambiare modulo. Abbiamo un’identità chiara, andiamo avanti su questo tracciato senza timori. Poi a gara in corso possiamo cambiare, fermo restando che l’atteggiamento è l’aspetto più importante. È anche vero che col 3-5-2 abbiamo avuto una media più alta di quando abbiamo utilizzato il 4-3-3. Ripeto, abbiamo sbagliato solo la gara contro la Giana, non doveva succedere sia chiaro, ma dico che possiamo utilizzare entrambi i sistemi di gioco, ma adesso andiamo avanti con la difesa a quattro. La squadra in questo momento ha bisogno di certezze. Bortolussi? Rimane sempre il nostro vice capocannoniere, bisogna anche servirlo in un certo modo. Bortolussi è un giocatore importante, non è in un periodo fortunato, ma è sempre generoso e da un grande contributo alla squadra. L’ultima partita ha giocato con Zamparo per dare coraggio alla squadra, ma non abbiamo creato tanto. Ho a disposizione giocatori importanti, può succedere che Mattia non giochi qualche partita, ma la sua importanza in rosa resta. Ora giochiamo ogni 4 giorni, ci sarà bisogno di tutti. In mezzo ci sono Bianchi e Cretella, altrimenti il doppio play. L’ho provato a gara in corso, ma ci vogliono giocatori che stiano bene».