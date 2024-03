Presentazione Coppa Italia, Belli e Cretella: «Alla Coppa ci teniamo, la rincorsa al Mantova non è finita»

Francesco Belli e Carmine Cretella due dei protagonisti del "Meet & Greet" di Sky, a Padova in via Roma 119, presentano la finale di Coppa Italia e raccontano la situazione del gruppo di Torrente. Queste le dichiarazioni dei due protagonisti, a partire dal terzino destro Francesco Belli: «Mancano 7 partite, è difficile, ma la matematica non ci condanna. Nelle difficoltà abbiamo sempre saputo reagire e lo faremo anche questa volta. Coppa e campionato sono sempre stati due obiettivi diversi. Alla Coppa ci teniamo, anche per regalare una piccola gioia ai tifosi. La finale? L’affronteremo come sempre, cercando di vincere. Il mister mi tiene in considerazione e cambiando sistema di gioco ha dato continuità ad altri giocatori. In un gruppo sano è normale che qualcuno possa giocare di più o meno a seconda dei periodi. La sconfitta contro la Giana? Non so se è stata una cosa dj testa. Rincorrere non è semplice, ma non deve essere una scusante. Noi siamo partiti per vincere il campionato, anche se sta sfumando lentamente questo obiettivo. Qualche pareggio di troppo ci ha condizionato, ma ora siamo secondi e la rincorsa non è ancora finita».

Carmine Cretella sottolinea anche altri concetti: «Quest’anno è stata dura. Ho avuto fastidì sin dal ritiro. Vedere la squadra andare bene mi ha dato forza, poi post Vicenza ho avuto una ricaduta. Mi son messo sotto ed ora finalmente sto bene. Voglio godermi i prossimi mesi, dando il meglio alla squadra. Le parole di Torrente? Il mister mi parla tutti i giorni. Io cerco solo di mettermi a disposizione per vincere. Sono il più giovane della squadra e sono orgoglioso di giocare al Padova. Mi sono fermato 3 volte, ma l’importante è riprenderai. La Coppa? Vogliamo vincere e nelle prossime settimane mi aspetto tanto dal gruppo. Il Catania? Per loro sarà fondamentale, per noi pure. Ricordo la finale di Palermo, ero in arrivo al Padova. Siamo forti, lo abbiamo dimostrato nel campionato e dobbiamo farlo ancora di più nei playoff».

Intanto si ferma il centrocampista Jacopo Dezi, uscito anzitempo in quel di Gorgozola al 35' del primo tempo. Per lui una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita secondo l’ evoluzione clinica dell’infortunio, anche se per questo tipo di problematiche si va tra le 2 e le 3 settimane di stop.