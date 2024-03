Oltre la Coppa Italia: il Padova in visita a Pediatria per donare oltre 120 uova pasquali biancoscudate

Un anticipo di Pasqua per dimenticare sanzioni e Coppa Italia. Oggi pomeriggio una delegazione del Calcio Padova, capitanata dal Presidente Francesco Peghin, l’ad Alessandra Bianchi, il consigliere Gianni Potti ed i giocatori Antonio Donnarumma, Daniele Fusi, Lorenzo Crisetig, Marco Perrotta, Alessandro Zanellati, Mattia Bortolussi, Carlo Faedo e Carmine Cretella, è tornata a far visita alla Pediatria di Padova con oltre 120 uova di cioccolato consegnati ai bambini ricoverati. Beneficenza, sorrisi, tanti abbracci e richieste, per una visita resa possibile grazie alla collaborazione e al coordinamento con l’associazione Gioco e Benessere in Pediatria (associazione presente ogni giorno all’interno della clinica pediatrica che cura ogni giorno, con i propri volontari, attività e laboratori con i bambini e ragazzi ricoverati).

Piccoli gesti per strappare un sorriso a tutti quei bambini che non solo necessitano di buoni medici in una struttura che rappresenta un’eccellenza cittadina, ma anche di un ambiente il più normale possibile.

Ad accogliere la delegazione biancoscudata c'erano presenti il direttore generale Giuseppe Dal Ben, il direttore sanitario Michele Tessarin, il direttore amministrativo Fabio Perina, il direttore medico Tiziano Martello, i primari Prof. Eugenio Baraldi, Prof. Giorgio Perilongo e la Prof.ssa Alessandra Biffi.