Pozzonovo, mister Sabbadin: «Siamo stati costruiti per fare un certo tipo di percorso»

L'allenatore la sa lunga, l'uomo ancora di più. Massimiliano Sabbadin, dopo 7 anni magnifici tra il 2014 e il 2021, è tornato a Pozzonovo con un'idea ben chiara: riportare in Eccellenza la storica società biancoblu della Bassa Padovana. Una questione di cuore, una questione che lo vede attento osservatore di quanto succede in giro. Lo attende un campionato difficilissimo, ma questo è notoria da più parti. Il girone C della Promozione con le varie Piovese, Arcella e Monselice, solo per citare le tre più attive sul mercato, non ha nulla da invidiare come livello tecnico all'Eccellenza di quest'anno. Ne è conscio il tecnico biancazzurro, che ai social del Pozzonovo, ha rilasciato alcune interessanti riflessioni: «Il gruppo si sta plasmando bene e tutti i ragazzi danno grande disponibilità. Vedo la massima partecipazione da parte di tutti e questa è senz’altro la cosa più bella per gettare le basi di un percorso importante. Le due amichevoli ci sono servite a mettere benzina nelle gambe e le risposte sono state positive. Ovviamente siamo sempre in allerta con i ragazzi che rientrano da infortuni gravi, ma al momento la situazione è tranquilla e sotto controllo. L’unico problemino ha riguardato Rosa, che siamo riusciti ad impiegare solo per pochi minuti con il Porto Viro, ma sono cose che ci stanno in piena preparazione. Che campionato mi aspetto? Sapevamo che sarebbe stato un raggruppamento durissimo. L’Eccellenza dello scorso anno è stata una “Via Crucis” per le padovane e ora ci si ritrova tutte in Promozione. Sarà un campionato estremamente equilibrato, con tantissime squadre costruite per fare un percorso di un certo tipo. Tra queste ci siamo anche noi e cercheremo di farci trovare pronti sin dall’esordio in coppa di domenica 27».