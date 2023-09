Pozzonovo, sogni d'Eccellenza nella Bassa Padovana

Pozzonovo on fire. Non è tanto un modo di dire, ma la realtà da quando la squadra di Sabbadin ha iniziato il campionato lo scorso 10 settembre. Due vittorie nelle prime giornate che rendono meno amaro le battute a vuoto nel Trofeo Veneto, concluso quest'ultimo al meglio con un 4 a 0 sul Monselice nella terza ed ultima giornata della competizione.

Un successo inutile ai fini del passaggio del turno, già matematicamente conquistato proprio dalla compagine di Antonioli, ma che manda un monito chiaro alle competitors: per salire in Eccellenza nel girone C di Promozione, bisognerà fare i conti i ragazzi terribili di Sabbadin. Dopo due anni di cattività caminanse, il Sabbadin bis è ripartito da dove era terminato. Squadra giovanissima, sfacciata, sempre pronta ad imporre il suo gioco ovunque, comandata da un paio di nocchieri come Vianello, Colman e Badiello e trascinata dalla qualità offensiva di Poncia, Gallo, Bernardi, Rizzieri, Franchin. Un quintetto offensivo che l'ex tecnico del Camisano sta giostrando al meglio, consapevole delle asperità stagionali che attendono la squadra della Bassa Padovana, a partire già da domenica con il big match in casa della Piovese. Per sognare l'Eccellenza, si deve passare necessariamente da gare ad alto impatto tecnico ed emotivo come quella del Vallini.