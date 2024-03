Serie C, Giana Erminio-Padova: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo la sconfitta contro la Giana Erminio nella 31esima giornata del campionato di Serie C girone A allo Stadio di Gorgonzola:



PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Belli 5, Delli Carri 5,5, Faedo 5, Villa 5 (dal 27' s.t. Favale 4,5); Dezi 5 (dal 35’ p.t. Cretella 5,5), Radrezza 5,5 (dal 1' s.t. Capelli 5,5), Varas 5 (dal 15' s.t. Crisetig 5,5); Liguori 5,5, Bortolussi 5, Palombi 5 (dal 1' s.t. Zamparo 5,5)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Fusi, Crescenzi, Bianchi, Kirwan, Tordini

ALLENATORE Torrente 5,5



Donnarumma 6: Nel crollo di Gorgonzola ci mette il piede per evitare il raddoppio di Fall. Su entrambe le marcature Franzoni è un chirurgo, imputargli posizioni errate o poca reattività, dopo un pomeriggio del genere, sembra un esercizio di pessima retorica calcistica.

Belli 5: Sul suo lato, proprio come all'andata, si ammassano Caferri, Verde e Franzoni ed esattamente come a novembre soffre tantissimo. Spesso sverniciato dal sandiwich composto da Caferri e Verde, come alibi ha il poco supporto dalla sua catena di riferimento.

Delli Carri 5,5: Ok, Franzoni si incunea tra lui e Faedo trovando il guizzo vincente di testa che sblocca il match, ma prima e dopo è lui il giocatore più pericoloso di Torrente nel primo tempo. Nella ripresa prende le misure, a buoi ampiamente scappati dalla stalla.

Faedo 5: Pomeriggio emotivamente e tecnicamente da occultare dalla memoria il prima possibile. Nella prima rete aiuta poco il compagno, nella seconda non si intende con Favale. Si rifarà, perché la mentalità è quella da grande centrale e una giornata storta può capitare.

Villa 5: Lamesta nel primo tempo sembra Cafu, tanto che proprio dal suo lato sgorga il cross del vantaggio. Manifesto dalla sua gara? Un appoggio sballato a 3 metri nella ripresa per Capelli. (Dal 27' s.t. Favale 4,5: Torrente lo lancia per avere più spinta: missione fallita. Apre l'autostrada per il raddoppio di Franzoni).

Dezi 5: Esce anzitempo per infortunio e nei 33' in campo è spesso sovrastato dal dinamismo e la verve di Pinto. Si connette poco con Liguori, aiuta poco Belli, una prestazione in linea con il mood odierno dei compagni. (Dal 35’ p.t. Cretella 5,5: Servirebbe la sua botta da distante per cercare di raddrizzare un pomeriggio nato male e terminato peggio. Niente da fare).

Radrezza 5,5: Si sono viste versioni di Igor migliori, su questo non ci piove. I movimenti di Franzoni sono poco letti da lui, come da tutta la mediana di Torrente, ma qualche pallone conquistato lo annota nel suo match. Poco per giustificare la sua presenza nel Padova a trazione ultra-offensiva post intervallo? Evidentemente si. (Dal 1' s.t. Capelli 5,5: Prima a sinistra, poi a destra, poi nuovamente a sinistra. Termina la gara con il mal di testa e con la consapevolezza di avere provato a dare la scossa, senza essere seguito dai compagni).

Varas 5: Quando prende il giallo nel secondo tempo, Torrente alza gli occhi al cielo. Il motivo? Salterà la gara contro l'Albinoleffe di venerdì. Notizia in linea con il pomeriggio patavino. Conferma il calo prestazionale visto nelle ultime settimane. (Dal 15' s.t. Crisetig 5,5: In una mediana 2, molto sbilanciata, fatica. Prevedibile. Regia fatta più di lanci in avanti e poco da idee).

Liguori 5,5: Le sensazioni sono quelle dei pomeriggi migliori: quando si accende può fare male alla Giana. Peccato gli arrivino palloni con il contagocce e nel finale prende un giallo evitabilissimo.

Bortolussi 5: Viene palleggiato dal reparto difensivo lombardo con facilità. Lui, stavolta, fa poco per smarcarsi. Il tacco nel primo tempo un piccolo lampo che non trova seguito nel resto del match.

Palombi 5: Defilato a sinistra, e non a destra come contro la Pro Patria, sembra un pesce fuor d'acqua. Ben vigilato da Caferri, libera solo una volta il suo destro, ma Zacchi controlla. (Dal 1' s.t. Zamparo 5,5: Perlomeno crea dubbi ed apprensioni alla difesa lombarda, infondendo un pizzico di coraggio alla squadra con la sua fisicità. La magia dura poco, nel finale viene inghiottito anche lui dalla nube grigia del pomeriggio biancoscudato).



GIANA ERMINIO (3-4-1-2)

Zacchi 6; Ferrante 6, Piazza 6,5, Minotti 6; Caferri 7, Marotta 6, Pinto 6,5 (dal 38' s.t. Bellabio s.v.) Lamesta 6,5; Franzoni 8; Ma.Fall 7 (dal 31' s.t. Perna s.v.), Verde 6,5 (dal 21' s.t. Mb.Fall 5,5)

PANCHINA Pirola, Magni, Boafo, Groppelli, Acella, Francolini, Messaggi, Corno

ALLENATORE Chiappella 7