Promozione, calciomercato: Tognon approda all'Azzurra Due Carrare

Secondo colpo di mercato last-minute per l’Azzurra Due Carrare, che dopo Buja dal Monselice ufficializza l’arrivo dall’Este del giovane difensore centrale Mattia Tognon.

Nato il 2 marzo del 2005, il nuovo stopper biancazzurro è reduce da un quadriennio in maglia giallorossa dopo aver militato per tre stagioni nel vivaio dell’Abano: ha già esordito con i nuovi colori nel match di Coppa Veneto al «Gabrielli» di Rovigo, perso per 2 a 0 dall'Azzurra Due Carrare.

«Sono orgoglioso di approdare in questa società e felice della fiducia che è stata riposta in me – le sue parole – Ringrazio il direttore, il mister e i compagni per la bellissima accoglienza che mi hanno riservato. Mi è sembrato sin da subito un ottimo ambiente per la mia crescita e sono pronto a mettermi a disposizione della squadra con impegno, voglia e ambizione».