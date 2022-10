Promozione, girone C: Monselice corsaro ad Abano, il derby è biancorosso

Il Monselice sfata il tabù Monteortone e vince il derby contro l'Abano di Perrone con il risultato di 2 a 0. Tre punti pesanti per i gli uomini di Simonato che significano playogg. Per l'Abano, a distanza di un anno, sembra un film già visto: ultimo posto in classifica, questa volta in Promozione con evidenti resposabilità di chi ha scelto la rosa quest'estate, il direttore sportivo dimissionario Sartori. In questo momento per Perrone e i suoi ragazzi c'è solo una ricetta: silenzio e lavoro. Il resto lo faranno Capuzzo e Perrone nel mercato autunnale sino a Natale. C'è tanto da migliorare e ben poco da salvare.



Le reti di Djordjevic al 43' e di Menesello su rigore all'84' sono il giusto premio per i biancorossi, decisamente più continui nell'arco di tutta la gara. Menzione speciale per Zecchinato, assistman nella prima rete del Monselice e attore protagonista del rigore poi realizzato da Menesello. Simonato pare avere trovato la quadratura e nelle ultime cinque giornata la sua squadra è la più in forma del girone C. Il primo posto dista solo 3 punti e la prossima settimana c'è lo scontro diretto in casa contro il Limena. Sarà aggancio in classifica?



ABANO-MONSELICE 0-2



ABANO: Acciaccaferri, Sachpazidis, Zandonà, Barbiero, Bulli, Zatta, Proto (19’ s.t. Marchetti), Calore (12’ p.t. Capuzzo, dal 34’ s.t. Carani), Favaro, Bellossi (1’ s.t. Perrotta), Fasolo (1’ s.t. Godbe). A disp. Zerbetto, Risdonne, Buja, Gazzola. All. Carlo Perrone.

MONSELICE: Nicola Simonato, Businarolo, Tonazzo (27’ s.t. De Toni), Vedovato (34’ s.t. De Leo), Zompa, Notolini, Bahhar (48’ s.t. Frizzarin), Menesello, Djordjevic, Galato (27’ s.t. Rizzato), Zecchinato (43’ s.t. Pavanello). A disp. Missaglia, Varroto, Gori, Berto. All. Luca Simonato.

ARBITRO: Bortoletto di Treviso.



RETI: 43’ p.t. Djordjevic, 39’ s.t. Menesello (rigore).NOTE: Spettatori 350 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Sachpazidis, Favaro, Businarolo e mister Luca Simonato. Recuperi: 1’ e 4’.