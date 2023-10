Promozione, girone C-D: tutti i risultati e le classifiche della 5°giornata

Pozzonovo e Monselice in fuga nel raggruppamento C, grazie alle vittorie rispettivamente contro Rovigo e Limena. L'Arcella apre la crisi della Piovese, vincendo 2 a 1 al Vallini, mentre l'Azzurra Due Carrare inciampa a Loreo. Cadono Villafranchese, Saonara Villatora e Vigontina San Paolo, buon pari per il Torre. Nel girone D pareggio senza reti per l'Ambrosiana Trebaseleghe