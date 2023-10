Promozione, Trofeo Veneto: l'11 ottobre si torna in campo per gli ottavi di finale

Domenica si gioca il quinto turno del campionato Promozione, ma la settimana prossima torna anche il Trofeo Veneto Promozione. Appuntamento mercoledì 11 ottobre alle 20:30 con gara secca ad eliminazione diretta e in caso di parità al 90’ si andrà direttamente ai calci di rigore. Per le padovane rimaste in gioco scontri decisamente insidiosi, a partire dalla trasferta che attende il Galliera in casa del Football Valbrenta. Il derby tra Piovese-Limena si prospetta vibrante e decisamente spettacolare, mentre il Monselice di Paolo Antonioli giocherà in casa contro il Cavarzere, ma per i lavori di rifacimento del manto erboso del Comunale il match si disputerà allo «Stadio delle Terme» di Abano.

Questi, nel dettaglio, gli abbinamenti:



Castelnuovo del Garda-Pedemonte

Atletico Città di Cerea-Belfiorese

Montebello-Sarcedo

Football Valbrenta-Galliera

Piovese-Limena

Monselice-Cavarzere

Union Pro-Caerano

Fontanelle-Longarone Alpina/Alpago.