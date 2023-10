Monselice, un tempo non basta! Solo pari a Loreo per i biancorossi

Che peccato Monselice! La squadra di Antonioli getta al vento una grande occasione per restare agganciata alla vetta della classifica e si fa rimontare in tre minuti dal Loreo di mister Fecchio. Per quanto visto sul campo è un pareggio giusto, anche se in casa Monselice i rimpianti resteranno nell'aria ancora per qualche tempo. Torna sul banco la fase difensiva, con i soliti cali d'attenzione in occasione delle due reti rodigine. Se il Monselice vuole ambire a qualcosa di grande urge trovare rimedio.

Avvio tambureggiante della compagine polesana, che dopo un gol annullato per fuorigioco a Bojan Djordjevic, si rende pericolosa con un’imbucata centrale di Boscolo, Fantin sventa, e con un tiro a giro di Christian Talpo che sibila sul fondo di pochissimo.

Il Monselice, passata la buriana, al 29’ mette la freccia con Marco Zanardo, letale nello spedire all’angolino una palla vagante nel cuore dell’area sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Lo 0-1 esalta i biancorossi, che al 32’ trovano pure il raddoppio in fotocopia: altra palla vagante e diagonale mancino imprendibile di Giulio Gavioli, che bacia il palo interno e si spegne in fondo al sacco.

Sembra fatta, ma a metà ripresa il Loreo ripaga con la stessa moneta i padovani. Proprio come nel primo tempo, i Fecchio boys nel giro di tre minuti trova due gol. Accorcia le distanze al 68’ il capitano Marco Fuolega, che spara una legnata imprendibile dopo un miracoloso salvataggio sulla linea del neoentrato Alessandro Lacerti su palla inattiva, e al 72' è Boscolo Zemelo a pareggiare i conti. Una doccia fredda pazzesca per gli uomini di Antonioli, ma anche una lezione salutare: se si vuole sognare l'Eccellenza diretta e tenere il passo del Pozzonovo capolista, gli errori da qui in avanti devono tendere allo zero.



Questo il tabellino della gara nel rodigino:



LOREO-MONSELICE 2-2

LOREO: Alessandro Zennaro, Bullo, Marino, Vianello (6’ s.t. Riccardo Penzo), Erik Boscolo, Fuolega, Mattia Penzo, Babetto (17’ s.t. Marco Boscolo Zemelo), Alex Boscolo (49’ s.t. Ranzato), Ferro (17’ s.t. Lorenzo Zennaro), Talpo (29’ s.t. Nicolò Penzo). A disp. Grillanda, Brentan, Sadellah, Ballarin. All. Giacomo Fecchio.

MONSELICE: Fantin, Cavaliere (22’ s.t. Lacerti), Gastaldello, Salvatore (14’ s.t. Ivan Boscolo), Mantovani, Vigato (1’ s.t. Bazzani), Zanardo, Gavioli (43’ s.t. Barbiero), Djordjevic, Bettonte, Campion (29’ s.t. Balboni). A disp. Schiavon, Montecchio, Zavan, Morandi. All. Paolo Antonioli.

ARBITRO: Celnikasi di Este.



29’ p.t. Zanardo, 32’ p.t. Gavioli, 23’ s.t. Fuolega, 26’ s.t. Marco Boscolo Zemelo.Spettatori 200 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Vianello, Fuolega, Babetto, Riccardo Penzo, Mantovani e Vigato. Recuperi: 2’ e 6’.