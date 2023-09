Monselice in 10, rimonta con super Djordjevic! Azzurra Due Carrare rimpianti e recriminazioni

3 gol, due cartellini rossi e alla fine ecco Djordjevic. Il Monselice centra la seconda vittoria consecutiva del suo campionato grazie ad una doppietta del centravanti serbo, che ribalta l’Azzurra Due Carrare, aggangiando il Pozzonovo al comando del girone «C» di Promozione.



Pomeriggio caldo e pazzo, una gara completamente fuori dal tempo per intensità e rinconciliante per chi ama il calcio. Con questi tre punti la squadra di Antonioli dimostra una volta di più quanto quest'anno faccia sul serio nella lotta a salire in Eccellenza. Ci sarà da divertirsi nel girone C, questo è poco ma sicuro.



La cronaca. Zanardo dopo 6' ha l'occasione per portare avanti i locali, ma Andrea Mazzini non è della stessa opinione e si esalta sulla conclusione del forte 7 biancorosso. Passato lo spavento, gli ospiti iniziano ad imporre il loro ritmo, mettendo alla corda gli uomini di Antonioli. Toffanin spreca al 17' e sedici minuti dopo l'Azzurra mette la freccia: verticalizzazione di Luca Forster per l’inserimento lungo l’out mancino di Marco Pavan, che da posizione molto defilata trova l’angolo giusto con un chirurgico diagonale. E se lo svantaggio è una cattiva notizia, il rosso a Fabris per il Monselice ha il sapore del de profundis. Nulla di più sbagliato. Passano tre minuti e c'è il pari. Gavioli rifinisce, Djordjevic con un destro sottomisura manda in estasi il pubblico di casa.



Nella ripresa viene ristabilita la parità numerica al 62', quando Mazzini stende Zanardo fuori area. In 10 contro 10 l'Azzurre Due Carrare gioca meglio e al 79' con Guzzo sciupa l'occasione per il vantaggio. Il calcio, come detto qualche riga sopra, è uno sport beffardo e all’86’ è nuovamente lo scatenato Djordjevic a far esplodere lo stadio con una deviazione sottomisura su preciso cross del neoentrato Nicolò Cavaliere.

Negli ultimi minuti l’Azzurra si riversa in avanti a caccia del pareggio, ma l’unico brivido è un tocco di mano di Daniel Gastaldello sugli sviluppi di una rimessa laterale su cui l’arbitro non ravvede gli estremi del calcio di rigore.



Questo il tabellino della gara:



MONSELICE-AZZURRA DUE CARRARE 2-1

MONSELICE: Fantin, Lacerti (37’ s.t. Cavaliere), Gastaldello, Fabris, Mantovani, Vigato (37’ s.t. Bazzani), Zanardo (32’ s.t. Salvatore), Gavioli (14’ s.t. Zavan), Djordjevic, Bettonte, Campion (44’ s.t. Barbiero). A disp. Schiavon, Montecchio, Boscolo, Balboni. All. Paolo Antonioli.

GAZZURRA DUE CARRARE: Mazzini, Zonzin, Andreon, Contarin, Gardellin, Pavan, Forster (42’ s.t. Businaro), Gusso (22’ s.t. Aggio), Toffanin (18’ s.t. Bellamio), Grigio (42’ s.t. Buja), Minozzi (13’ s.t. Guzzo). A disp. Condino, Frizzarin, Tognon, Prosdocimo. All. Diego Sandon.

ARBITRO: Ciprandi di Treviso.



RETI: 33’ p.t. Pavan, 42’ p.t. e 41’ s.t. Djordjevic.NOTE: Spettatori 500 circa. Espulsi al 39’ p.t. Fabris per doppia ammonizione e al 17’ s.t. Mazzini per fallo fuori area. Ammoniti Andreon, Guzzo, Lacerti, Bellamio, Mantovani e Salvatore. Angoli: 7-1. Fuorigioco: 2-2. Recuperi: 3’ e 5’.