Promozione, girone C: estasi playoff Monselice, vittoria meritata sulla Villafranchese

Applausi Monselice, ennesima delusione Villafranchese. Nella finale playoff del girone C, gli uomini di Simonato coronano nel migliore dei modi l'avventura ai playoff sbancando per 2-0 il campo di Villafranca Padovana. Ancora una volta la storia e la tradizione biancorossa ha avuto la meglio sulla nouvelle vague granata, figlia di grandi investimenti negli ultimi anni e attesa da un futuro di successi se avrà cura di potenziare il suo settore giovanile, continuando a mantenere intatti gli investimenti sulla prima squadra. Mister Simonato chiude da vincente la sua epopea con il Monselice, una piazza che per passione e seguito merita palcoscenici decisamente superiori rispetto la Promozione. In attesa di capire cosa deciderà la FIGC Veneto sul format dei campionati Eccellenza e Promozione, c'è da festeggiare per capitan Notolini e compagni.

Meglio la Villafranchese nel primo tempo e per larghi tratti della ripresa, con il palo di Spessato a certificare il predominio locale, ma il Monselice ha saputo capitalizzare al massimo le occasioni avute, come all'81 con Djordjevic su cross di capitan Notolini. Per il serbo secondo gol in questi playoff, dopo quello decisivo a Scardovari. Nel recupero ecco lo 0-2 con Sguotti, abile a tramutare in oro la discesa sulla fascia destra di Lacerti.

Questo il tabellino della gara:



VILLAFRANCHESE-MONSELICE 0-2

VILLAFRANCHESE: Rosellini, Calabresi, Gastaldello (46’ s.t. Zilio), Babato (38’ s.t. Pace), Griggio, Banzato, Vezù (44’ s.t. Ongaro), Canella, Rusu (32’ s.t. Pasinato), Fiorin, Spessato. A disp. Savi, Montrone, Salviato, Riccardo Carraro, Carlana. All. Loris Guerra.

MONSELICE: Nicola Simonato, Bazzani, Frizzarin, Zompa (17’ s.t. Lacerti), Rosa, Notolini, Bahhar (34’ p.t. Sguotti), Menesello (33’ s.t. Michele Carraro), Djordjevic, Zecchinato (39’ s.t. Galato), Salvatore (48’ s.t. Peraro). A disp. Lugari, Rizzato, Tonazzo, Pavanello. All. Luca Simonato.

ARBITRO: Atanasov di Verona.

RETI: 36’ s.t. Djordjevic, 47’ s.t. Sguotti.

NOTE: Spettatori 900 circa, con nutrita rappresentanza ospite. Ammoniti Pasinato, Gastaldello, Djordjevic e Frizzarin. Recuperi: 1’ e 4’.