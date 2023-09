Promozione, mister Antonioli: «Emozioni che non provavo da anni dopo il derby di domenica»

Con la stessa grinta che l'ha contraddistinto da calciatore, Paolo Antonioli, tecnico del Monselice, analizza sui canali social societari il momento dei suoi ragazzi, in testa al campionato Promozione girone C, partendo dal derby di domenica contro l'Azzurra Due Carrare: «È stata una grandissima soddisfazione e devo dire che erano anni che non provavo un’emozione del genere», le parole dell’allenatore biancorosso. «I ragazzi sono stati bravissimi nell’affrontare la gara esattamente come l’avevamo preparata. Si vedeva sin dai primi minuti che il piglio era quello giusto: li andavamo a prendere alti, con grandissima intensità, e siamo anche riusciti a mettere in pratica alcuni concetti su cui lavoriamo in settimana. Poi ci sono stati il loro gol e l’espulsione di Fabris, ma lì la squadra ha gettato il cuore oltre l’ostacolo: abbiamo dato tutto e alla fine siamo stati premiati, conquistando una bellissima vittoria contro una formazione tutt’altro che semplice. Siamo un gruppo giovane e quasi completamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione. È normale che ci sia ancora tanto lavoro da fare, ma i ragazzi mi danno la massima disponibilità e questo è un aspetto determinante. Come dico sempre anche a loro, non possiamo snaturare il nostro essere e il nostro modo di giocare: a prescindere da chi abbiamo di fronte, dobbiamo sempre essere aggressivi e feroci su ogni pallone. Domenica i tifosi ci hanno trascinato in modo incessante, dal primo all’ultimo minuto: allo stadio c’era un’atmosfera bellissima e il boato al gol del 2-1 è stato da brividi».