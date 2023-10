Promozione, mister Antonioli: «A Loreo gestita male la ripresa, forse ci è venuto un po’ il braccino corto»

Il pareggio nel Polesine contro il Loreo ha riportato il Monselice al terzo posto in classifica, stante il sorpasso dell'Azzurra Due Carrare. Nulla di preoccupante dopo quattro giornate di campionato, ma mister Paolo Antonioli, nell'analisi ai canali ufficiali della società biancorossa ammonisce i suoi: «Chiaramente c’è molto rammarico, perché quando vai al riposo sul 2-0 dovresti essere in una botte di ferro», le parole dell’allenatore biancorosso. «Invece abbiamo subìto il loro ritorno, gestendo male il secondo tempo e il doppio vantaggio. Abbiamo sofferto molto la loro fisicità: il Loreo è una squadra tosta e in quel campo è difficile per tutti. Di certo abbiamo interpretato male la ripresa, soprattutto dopo l’ingresso in campo di Boscolo Zemelo. Era una situazione che avevamo preparato in settimana, facendolo magari saltare da solo sulle palle lunghe sapendo che nei contrasti aerei è quasi impossibile prendergliela. Abbiamo commesso l’errore di abbassarci tanto, forse ci è venuto un po’ il braccino corto: è un aspetto su cui dobbiamo lavorare». Un pareggio tutto sommato corretto, come riconosce sportivamente il tecnico biancorosso: «Onestamente, per quanto visto nei novanta minuti, è un risultato che ci sta. Il Loreo non ha rubato nulla: è partito meglio nei primi venti minuti, poi siamo usciti noi e abbiamo trovato il doppio vantaggio. Nella ripresa ci sono “saltati sopra” e ne è uscito il 2-2. Come già detto, dobbiamo continuare a lavorare per crescere».