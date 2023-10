Promozione, mister Sandon: «Abbiamo tutti i mezzi per diventare una squadra forte»

Ti aspetti la Piovese a lottare con il Pozzonovo capolista ed invece al secondo posto in classifica, dopo quattro giornate, ecco l'Azzurra Due Carrare. Per carità, è presto per trarre giudizi definitivi, ma se chi ben comincia è a metà dell'opera, la squadra di Mister Diego Sandon può iniziare a sognare. Il 3-2 di domenica pomeriggio con il Dolo, certifica le buone sensazioni sulla squadra biancoblu giunta alla terza vittoria in quattro giornate e il secondo posto solitario in classifica. Mister Sandon fa il pompiero concentrandosi sul campo: «Abbiamo affrontato una squadra molto tecnica, che palleggia bene in mezzo al campo e costruisce gioco – le parole dell’allenatore biancazzurro – Con il loro 4-3-1-2 ci hanno messo in difficoltà, anche se i gol li abbiamo un po’ regalati noi. Nel primo tempo meglio il Dolo, ma all’intervallo ci siamo guardati negli occhi e abbiamo avuto una reazione da veri gladiatori. Abbiamo ribaltato il risultato con una prova da squadra unita e compatta, presentandoci varie volte a tu per tu con il portiere e andando addirittura a sfiorare un risultato ancora più rotondo. Dopo la sconfitta di Monselice bisognava voltare pagina e ci siamo riusciti con una grande prestazione di carattere. Questo campionato non concede il minimo errore: alla prima disattenzione vieni castigato, e lo abbiamo visto anche ieri. Dobbiamo imparare a restare concentrati per tutti i novanta minuti: se riusciamo a limare gli errori legati all’aspetto mentale, abbiamo tutti i mezzi per diventare una squadra forte. Lo stiamo già facendo, perché il gruppo sta crescendo molto».