Promozione, mister Sandon: «L’appetito vien mangiando, bisogna dare continuità»

Una vittoria per ritrovare il sorriso e il secondo posto. Per mister Sandon e l'Azzurra Due Carrare è stata la domenica perfetta non c'è che dire. «Ieri è stata davvero una bella partita, giocata bene da entrambe le squadre – conferma il tecnico biancoblu – Il Pettorazza non ha mai rinunciato a giocare e vanta un centrocampo di esperienza e con nomi importanti. Nel primo tempo hanno avuto una grossa occasione per portarsi in vantaggio: noi siamo stati bravi a resistere e a passare con un bel gol di bomber Guzzo su assist di Grigio. Forse il pareggio era il risultato più giusto ma nel calcio, si sa, a vincere è chi riesce a sfruttare le occasioni. Al netto del successo, credo comunque che dobbiamo credere di più nelle nostre potenzialità: la squadra c’è, ho a disposizione una rosa importante ma il livello di autostima non è altissimo. Bisogna lavorare per fare questo step mentale, pur mantenendo massima umiltà e grande concentrazione. Stiamo mettendo in cascina punti importanti per la quota salvezza, ma non dobbiamo sentirci appagati. L’appetito vien mangiando e bisogna dare continuità, senza ricadere negli errori già commessi: è questo il modo migliore per alzare l’autostima di cui parlavo prima. Fisicamente ci siamo, i presupposti per continuare a fare bene ci sono tutti. Ora testa alla Vigontina San Paolo, che arriverà carica dopo l’importante vittoria contro il Monselice».