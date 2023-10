Promozione, girone C-D: tutti i risultati e le classifiche della 6°giornata

Nel girone C il Pozzonovo in testa va in fuga. Il Monselice cade in casa della Vigontina San Paolo, la Piovese vince in trasferta a Saonara, mentre il Torre vince il derby con la Villafranchese. Azzurra Due Carrare di corto muso in casa, così come il Limena, mentre perde l'Arcella