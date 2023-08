Promozione, Monselice: Alberto Mantovani «Contro l’Union Cadoneghe non credo si sia vista la differenza di categoria»

Può una sconfitta essere utile in un percorso di crescita? A sentire le parole del leader difensivo del Monselice, Alberto Mantovani, decisamente si, soprattutto di misura con l’Union Cadoneghe neopromossa in Eccellenza. «Non credo si sia vista la differenza di categoria – l'esperto centrale di difesa biancorossa, classe 1986 – Siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra di Eccellenza, ma il calcio è questo: vince chi la butta dentro e loro sono stati bravi a concretizzare le pochissime occasioni avute. Teniamo buona la prestazione e le numerose opportunità che abbiamo creato: dobbiamo migliorare sotto porta e lavorare tanto a livello difensivo, perché non possiamo subire dei gol come quelli di sabato. Considerando che abbiamo sedici giocatori nuovi su ventidue, direi che siamo a buon punto. Prima dell’esordio in coppa abbiamo un’altra settimana di lavoro e sono molto fiducioso. Sono trascorsi venti giorni dall’inizio della preparazione e sono molto soddisfatto di come stiamo lavorando: il mister e il suo staff sono molto preparati. In rosa ci sono tanti giovani, ma vedo in loro la voglia di fare fatica e di sacrificarsi: siamo un bel mix e ci stiamo amalgamando molto bene. Domenica si inizia a fare sul serio e ci faremo sicuramente trovare pronti».