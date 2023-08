Promozione, Pozzonovo: il raduno e le amichevoli dei biancoazzurri

Vacanze finite per il Pozzonovo, che si ritrova martedì primo agli impianti sportivi comunali per l’inizio della preparazione. Per il campionato della riscossa, mister Sabbadin non lascia nulla al caso ed ha fissato ben cinque amichevoli prima di cominciare a fare sul serio. Si comincia sabato 5 con una prima sgambata in famiglia a ranghi misti (ore 17.30), mentre mercoledì 9 e sabato 12 i biancazzurri se la vedranno rispettivamente con il Porto Viro neopromosso in Eccellenza (a Pozzonovo, ore 19) e con il Crespino di Prima Categoria (a Bosaro, ore 18).

Sabato 19, a partire dalle 17.30, fari puntati sull’ormai consueto «Memorial Simone Bacchini» di Villatora, triangolare con la formula delle mini-partite da 45 minuti che coinvolgerà anche SaonaraVillatora (Promozione) e United Borgoricco Campetra (Eccellenza), mentre mercoledì 23 l’ultimo test precampionato andrà in scena a Selvazzano con lo Sport Project di Prima Categoria (ore 19).