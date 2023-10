Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo l'8°giornata

Ottava giornata incandascente in Promozione per la squadre della provincia di Padova. Ecco l'analisi girone per girone

PROMOZIONE girone A

Prima vittoria stagionale per la squadra di Bassi che contro il fanalino di coda veronese del S.Giovanni Lupatoto. Basta una rete di Danza al 37' per far scattare la festa e salire in classifica ad 8 punti, a soli tre punti fuori dalla zona playout

San Giovanni Lupatoto-Merlara 0-1 37' p.t. Danza

Audace-Castelnuovo DG 2-1, Bevilacqua-Albaredoronco 2-2, Cologna Veneta-Baldo Junior Team 1-1, Pedemonte-Oppeano 0-3, Pescantina Settimo-Belfiorese 2-2, Team S.Lucia Golosine-Atletico Città di Cerea 1-1, Virtus Borgo Verona-Pastrengo 5-0

Classifica: Oppeano 17, Belfiorese 15, Pescantina Settimo 14, Audace 14, Castelnuovo DG 13, Pedemonte 12, Virtus Borgo Verona 11, Bevilacqua 10, Baldo Junior Team 10, Pastrengo 10, Cologna Veneta 9, Team Santa Lucia Golosine 9, Albaredoronco 8, Merlara 8, Atletico Città di Cerea 8, San Giovanni Lupatoto 1

PROMOZIONE girone B



Domenica avara di soddisfazioni nell'Alta Padovana. Il Galliera pareggia 2-2 fuori casa sul campo dell'ostico Chiampo grazie ad una rete di Trevisan a cinque minuti dal 90'. Niente bottino pieno per la Fontanivese San Giorgio, solo 0-0 con il Trissino in casa, mentre non funziona la cura Prisco a San Giorgio in Bosco. 2 a 1 per la capolista Montebello e ultimo posto in classifica per i padovani.

Chiampo-Galliera 2-2 15' p.t Cavaliere (C), 37' p.t. Cusinato (G), 5' s.t. Pilan, 40' s.t. Trevisan (G)

Fontanivese San Giorgio-Trissino 0-0

San Giorgio In Bosco-Montebello 1-2 25' p.t., 35' s.t. Lunardi (M), 40' p.t. Xausa (SGB)



Caldogno-Cassola 2-1, Malo-Poleo Aste 3-0, Marosticense-Dueville 0-0, Sarcedo-Rosà 1-3, Valbrenta-Salvatronda 0-1

Classifica: Montebello 20, Malo 17, Caldogno 15, Dueville 15, Marosticense 14, Salvatronda 13, Cassola 12, Trissino 11, Galliera 10, Valbrenta 10, Sarcedo 10, Chiampo 9, Fontanivese San Giorgio 8, Rosà 5, Poleo Aste 4, San Giorgio in Bosco 1

?PROMOZIONE girone C

Il Pozzonovo continua a dominare il raggruppamento e prova a mettere un solco tra lei e le inseguitrici. 3 a 1 capelliano contro la Villafranchese, grazie ai colpi di nouvelle vague a nome Franchin e Gherardo. Villafranchese sempre penultima, ma Guerra è fiducioso per il futuro. Risalgono Piovese ed Arcella, entrambe alla seconda vittoria di fila. Con Luca Nardo i Piovesi sanno solo vincere, piegando lo Scardovari in casa proprio con le reti del duo Nobile-Florian. L'Arcella regala un poker ai suoi tifosi, mettendo in mostra il suo potenziale offensivo contro l'Azzurra Due Carrare, oramai ex sorpresa del girone. Cade ancora fuori casa il Monselice contro la vera rivelazione di questa stagione il Torre. Bortoletto, Viola e nel finale Zecchinato puniscono gli uomini di Antonioli, tornati in partita solo nella ripresa con il rigore di Campion. Diverte e risale la corrente anche la Vigontina San Paolo con un 3-1 perentorio al Loreo. Ancora sugli scudi il solito Pavanello che avvia la rimonta completata da Tinello e Barison. Perde ancora il Saonara Villatora sotto i colpi di Bonato del Rovigo, mentre il Limena con Pittarello scatta in classifica al ridosso dei playoff.

Arcella-Azzurra Due Carrare 4-2 15’ pt Bellon (Ar), 25’ pt Mangieri (Ar), 32’ pt Minozzi (Az); 4’ st rig. Cibin (Ar), 42’ st rig. Cortella (Ar), 49’ st Forster (Az)

Limena-Pettorazza 2-1 34’ pt Brotto (L); 30’ st Nordio (P), 45’ st Pittarello (L)

Pozzonovo-Villafranchese 3-1 14’ p.t. Selmin (autogol), 42’ p.t. Scalabrin, 31’ s.t. Franchin, 50’ s.t. Gherardo

Saonara Villatora-Rovigo 1-3 7’ pt e 22’ pt Bonato (R), 38’ pt Neodo (R); 24’ st Nucibella (S).

Scardovari-Piovese 0-2 7’ pt Nobile; 27’ st Florian.

Torre-Monselice 3-1 16’ pt Bortoletto (T), 29’ pt Viola (T); 18’ st rig. Campion (N), 51’ st Zecchinato (T).

Vigontina San Paolo-Loreo 3-1 15’ pt A. Boscolo (L), 45’ pt Pavanello (V), 30’ st Tinello (V), 46’ st su rig. Barison (V).

Cavarzere-Dolo 0-3

Classifica: Pozzonovo 22, Monselice 14, Piovese 14, Torre 14, Arcella 13, Azzurra Due Carrare 13, Limena 12, Cavarzere 12, Loreo 10, Pettorazza 9, Rovigo 9, Vigontina San Paolo 9, Scardovari 7, Dolo Pianiga 7, Villafranchese 6, Saonara Villatora 5

PROMOZIONE GIRONE D

L'Ambrosiana Trebaseleghe vince e convince contro il Paese grazie al tandem Rossi, per lui una doppietta nei primi 15' e Rizzo. In classifica i ragazzi di Trevisan salgono a quota 9, sempre in zona playout.



Ambrosiana Trebaseleghe-Città di Paese 3-0 7', 15' p.t. Rossi, 15' s.t. Rizzo



Alpago-Longarone Alpina 2-0, Borgo Valbelluna-Julia Sagittaria 0-0, Caerano-Robeganese 1-0, Istrana-Montello 1-1, Noventa-Real Martellago 1-2, Union QDP-Fontanelle 0-2, Villorba-Union Pro 2-0



Classifica: Alpago 18, Julia Sagittaria 17, Longarone 16, Villorba 13, Istrana 13, Borgo Valbelluna 12, Real Martellago 11, Robeganese Salzano 11, Fontanelle 11, Montello 10, Union Pro 10, Caerano 10, Ambrosiana Trebaseleghe 9, Noventa 7, Union Qdp 4, Paese 2