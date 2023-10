Il Monselice riparte, vince il big match contro il Cavarzere e si prende il secondo posto del girone C

Il Monselice c'è e lancia il guanto di sfida per il vertice del girone C della Promozione al Pozzonovo di Sabbadin. Con questa certezza la squadra di Antonioli esce dallo scontro diretto di giornata contro il Cavarzere, vinto per 2 a 0 grazie ai gol di Campion e Djordjevic. I bomber che fanno la differenza e permettono al Monselice di mettersi alle spalle la brutta sconfitta con la Vigontina San Paolo e portarsi al secono posto in classifica grazia al pari tra Azzurra Due Carrare e proprio gli uomini di Piron.



La cronaca. Al Maurizio Sacco di Bagnoli di Sopra c'è il pubblico delle grandi occasioni e dopo 3' Fantin giustifica i soldi del biglietto con un super intervento su Michieli. I veneziano spingono e al 18' hanno un credito con la sorte, con il palo interno di Bellemo. Tutto sembra pendere per il vantaggio ospite ed invece un minuto dopo lo scatto vincente arriva dai ragazzi di Antonioli con Campion. Cavarzere incredulo, Monselice gongolante, ma sul pezzo. Zanellato butta via il pari a tu per tu con Fantin, mentre Zanardo chiama alla risposta da campione Padoan. Nella ripresa è gara dura, intensa, a volte cruenta, ma a metà del tempo Djordjevic inventa un diagonale imparabile per Padoan, facendo calare di fatto i titoli di coda sulla gara.



Questo il tabellino della gara



MONSELICE-CAVARZERE 2-0

MONSELICE: Fantin, Bazzani, Lacerti (29’ s.t. Cavaliere), Zavan (12’ s.t. Fabris), Mantovani, Zanardo, Barbiero (19’ s.t. Salvatore), Djordjevic, Bettonte, Campion (36’ s.t. Gavioli, dal 44’ s.t. Ivan Boscolo). A disp. Schiavon, Montecchio, Morandi, Balboni. All. Paolo Antonioli.

CAVARZERE: Padoan, Bertaggia (27’ s.t. Cavallari), Fornaro (22’ s.t. Grigoletto), Caraceni, Pagan, Alessandro Pupa, Michieli, Davide Boscolo (12’ s.t. Menesello), Bellemo (36’ s.t. Mazzetto), Hermas Yasser (22’ s.t. Zecchinato), Zanellato. A disp. Mattioli, Polato, Birolo, Federico Pupa. All. Roberto Mantoan.

ARBITRO: Conte di Castelfranco Veneto.



19’ p.t. Campion, 21’ s.t. Djordjevic.Spettatori 350 circa. Ammoniti Bazzani, Barbiero, mister Antonioli e Fornaro. Recuperi: 2’ e 5’.