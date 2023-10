Promozione, Trofeo Veneto: avanzano Limena e Monselice, derby ai quarti

Trofeo Promozione Veneto ricco di emozioni in questi ottavi di finale. Per quanto riguarda le padovane si comincia dal passaggio del turno del Limena, capace di violare il Vallini di Piove di Sacco contro una Piovese decisamente spaesata per il cambio di guida tecnica. Non basta la rete iniziale di Nobile per gli uomini di Maso, perché Carraro, Chinello e Pittarello ribaltano la contesa, sino alla rete della speranza di Sartori. Emozioni a non finire allo Stadio delle Terme di Abano, dove al Monselice di Antonioli servono i rigori per avanzare ai danni del Cavarzere. I veneziani passano in vantaggio al 23' con Zanellato lesto a ribadire in rete la respinta del palo colpito al termine di una grande azione di Michieli. Il Monselice, pareggia al 33' con una perfetta punizione di Campion battuta dal limite dell'area. La squadra di Roberto Mantoan si riporta nuovamente in vantaggio al 10' della ripresa con il gol del grande ex di turno Francesco Menesello, il quale con un sinistro a pelo d'erba da più di 30 metri sorprende Fantin alla sua sinistra. I biancorossi padovani impattano nuovamente l'incontro al 20' della ripresa con capitan Mantovani che realizza con freddezza un penalty: 2-2. Alla lotteria dei rigori il Monselice si dimostra infallibile con le marcature di Campion, Bettonte Djordjevic e Mantovani, mentre il Cavarzere realizza con Hermes e Zanellato, ma fallisce la trasformazione con l'ex Zecchinato (parata) e con Birolo (tiro alto). Vince la squadra di Antonioli, sarà derby con il Limena. Niente da fare infine per il Galliera, che cede sotto i colpi di uno scatenato Pasinato, autore della doppietta iniziale che spiana la strada ai vicentini, prima del tris di Mocellin. Tardivo il risveglio degli uomini di Rebesco con Battistella ed Alberti, ad avanzare è il Football Valbrenta

I risultati delle gare della serata, con evidenziate le squadre che accedono ai quarti:



Castelnuovo del Garda-Pedemonte (rinviato a data da destinarsi)

Atletico Città di Cerea-Belfiorese 3-5

Montebello-Sarcedo 3-1

Football Valbrenta-Galliera 3-2

Piovese-Limena 2-3

Monselice-Cavarzere 2-2 (d.c.r 6-4)

Union Pro-Caerano 2-1

Fontanelle-Longarone Alpina 2-1

Ecco anche gli abbinamenti delle gare dei quarti, in programma nel mese di novembre:

X - Belfiorese

Montebello-Football Valbrenta

Limena-Monselice

Union Pro-Fontanelle