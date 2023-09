Il suo ritorno a gennaio ha sigillato la fascia destra difensiva al meglio per una sofferta salvezza all'ultima giornata. Ora per Alessandro Salvi inizia qualcosa di ancora più bello: continuare a mantenere un rendimento di qualità e fare da chioccia ad un altro bergamasco doc come lui, quel Lorenzo Carissoni che sta stupendo tutti in queste prime apparizioni stagionali ed è andato vicinissimo al gol nel derby contro il Venezia. Proprio il derby contro il lagunari è il tema di avvio della chiacchierata con l'ex Frosinone ed Ascoli tra le altre. «Contro il Venezia credo che il risultato più giusto sia stato il pareggio. Abbiamo fatto una buona partita, ma non possiamo accontentarci. Entrambe abbiamo fatto poco per vincere, anche se abbiamo affrontato una di quelle squadre che vedremo in alto. Il Venezia ha un organico importante, forse la più forte che abbiamo incrociato sinora, con grandi ricambi. Mi ha impressionato Pohjanpalo, un attaccante difficilissimo da marcare che in B c’entra poco».

Un pareggio che profuma di buono, conquistato grazie a quale arma? «Compatezza e voglia di lottare su ogni pallone. È nel nostro stile, ma non possiamo accontentarci. Pensiamo già alla gara con la Sampdoria. Se replichiamo l'atteggiamento visto contro il Venezia, possiamo tornare dal Ferraris con dei punti».

E quali sensazioni ci sono in squadra dopo questo trittico di impegni molto importanti pre sosta? «Dopo Parma, Bari e Venezia posso dire che possiamo giocarcela con tutte le squadre in questa Serie B. Se mettiamo in campo questo spirito, faranno fatica tutte contro di noi. Se riusciamo a mantenere questa determinazione ed aggressività sarà difficile per tutte».

Una parola sul tuo collega di reparto, bergamasco come te, Lorenzo Carissoni. Te lo aspettavi così forte? «Si è inserito facilmente, perché siamo una grande famiglia. Come giocatore mi piace molto. Ha lo spirito tipico di noi bergamaschi, decisamente pugnace. Non molla mai, ha personalità e non è facile arrivare dalla Lega Pro ed impattare così. Sono contento di giocare insieme a lui».

Nelle ultime due gare sei tornato titolare. Soddisfatto delle tue prestazioni? «Sono contento, anche se non ho più ventanni! La gamba è diversa, al tempo stesso mi sono preparato bene in estate, al netto di un problemino in ritiro. Sto prendendo il ritmo partita e cercando di mettere minuti nelle gambe. Sono soddisfatto di quanto sto facendo».