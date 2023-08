Cittadella, il tour de force di inizio stagione continua a Bari

A Bari per fare punti ed archiviare Parma come un semplice incidente di percorso. Con questo pensiero il Cittadella si appresta a vivere questa sera alle 20:30 il terzo impegno del suo campionato al San Nicola contro l'11 di Mignani. I pugliesi arrivano da una soffertissima, e un po' fortunosa, affermazione in quel di Cremona, sono tra i favoriti per la risalita in A e al netto delle assenze di rilievo dell'ex Diaw e di Menez, dispongono di una rosa di elevata qualità. Dal canto suo il Citta non vince a Bari dall'agosto del 2016, quando in tre minuti nella ripresa, tra il 53' e il 56', Pascali e Litteri regalarono 3 punti all'esordio in campionato. Vietato distrarsi ed accontentarsi per il Cittadella, scottato dall'ottima prestazione del Tardini, ma già stanco di raccogliere solo complimenti anziché punti in classifica. L'ultimo precedente fa ben sperare, con quel pareggio strappato con le unghie e con i denti nel maggio scorso anticamera di un finale di stagione sprint per conquistare la salvezza. Questa volta manca tanto alla fine, ma mettere fieno in cascina prima di Venezia e Sampdoria può essere una belle iniezione di fiducia per i ragazzi del Goro.

"Tanto c'ha ragione chi fa goal"

Il ritornello della sigla di Galagoal, fortunato programma di calcio di TMC degli anni 90', può spiegare che cosa deve ritrovare il Cittadella in Puglia. Ok il possesso palla visto a Parma, con cifre bulgare oltre il 60%, ok le conclusioni sferrate, 19 al Tardini, ma serve togliere lo 0 dalla casella "tiri nello specchio". Raddrizzare la mira e rendere più concreto il possesso palla visto in Emilia, per voce di Gorini, passerà da due elementi: più cura in fase di ultimo passaggio e maggiore cinisimo sottoporta. Ecco perché contro il Bari, ancora imbattuto in B e senza gol subiti nei primi 180', potrebbero essere fondamentali la fisicità di Maistrello e i movimenti in profondità di Magrassi e Pandolfi. Loro tre, più di altri, possono essere la chiave tattica di questa partita che si preannuncia tosta e fisica in ogni angolo del campo. I pugliesi, nonostante un tasso tecnico molto elevato dalla mediana in su, fanno dell'intensità e della riconquista delle seconde palle il loro tratto distintivo, esattamente come il Cittadella.

Le probabili formazioni

Cittadella (4-3-1-2)

Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Rizza (Giraudo); Carriero, Branca, Kornvig; Vita; Maistrello, Magrassi

L'ha annunciato mister Gorini in conferenza: contro il Bari sarà inevitabile qualche cambiamento in formazione. Lunedì è tornato Angeli in gruppo, ma al centro della difesa dovrebbero esserci ancora Pavan e Frare, accompagnati sulle fasce da Salvi e dal probabile debutto dal 1' del talento proveniente dall'Empoli Alessio Rizza. In mezzo spazio alla corsa di Carriero, l'insostituibile Branca e il danese Kornvig, anche se rinunciare ad Amatucci in questo periodo è difficile. Ancora Vita sulla trequarti, mentre in avanti ecco i dubbi. Favoriti al momento la MM, Maistrello e Magrassi, ma occhio a Pandolfi e l'enfant du pays Claudio Cassano. Per lui, nato e cresciuto nella vicina a Trani, un ritorno a casa a tutti gli effetti

Bari (4-3-2-1)

Brenno; Pucino, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Bellomo, Maiello, Maita; Sibill, Morachioli; Nasti.

Albero di Natale per Mignani, che conferma la mediana e l'attacco visti a Cremona, cambiando qualcosa dietro. Pucino sulla destra dovrebbe prendere il posto di Dorval, mentre dovrebbe debuttare sull'out mancino dal 1' l'ex Juventus Gianluca Frabotta.



Arbitra Alberto Santoro della sezione di Messina, coadiuvato dagli assistenti Cecconi di Empoli e Votta di Moliterno, con quarto uomo Baratta di Rossano. Al Var ci sarà il Sig. Serra di Torino ed A.V.A.R. il Sig. Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Per il direttore di gara siciliano 5 precedenti con la squadra di Gorini. Il bilancio segna tre vittorie granata e 2 sconfitte. Sono 3 i precedenti con il Bari per il fischietto di Messina, con una vittoria, un pareggio ed una sconfitta per i pugliesi.

Il resto del turno - 3°giornata

Martedì 29 agosto ore 20:30: Pisa-Parma 1-2, Reggiana-Palermo 1-3, Ascoli-Feralpisalò 3-0, Cosenza-Modena 1-2

Mercoledì 30 agosto ore 20:30: Bari-Cittadella, Sampdoria-Venezia, Ternana-Cremonese, Catanzaro-Spezia

In attesa del verdetto del Consiglio di Stato del 29 agosto restano in sospeso: Süditirol-da definire, Como-da definire



Classifica: Parma 9, Modena 6, Palermo 4, Venezia 4, Cosenza 4, Südtirol 4, Catanzaro 4, Bari 4, Pisa 3, Ascoli 3, Cittadella 3, Spezia 1, Reggiana 1, Sampdoria 1 (-2), Cremonese 1, Como 1, Feralpisalò 0, Ternana 0, da definire 0, da definire 0

Dove Guardare Bari-Cittadella

In tv, streaming, app e web su DAZN e Sky