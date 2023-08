Amatucci come Lampard, Cittadella debutto vincente sulla Reggiana

Amatucci si conferma l'uomo degli esordi e regala tre punti importantissimi nello scontro salvezza con la Reggiana. Partita bruttina, sporca e cattiva al Tombolato, ma Gorini alla fine ha ragione lui. Poca Reggiana in terra veneta, in una serata dominata dal caldo asfissiante.

CALDO E INTENSITÀ. Gorini conferma il blocco iniziale visto con l'Empoli, esattamente come il suo dirimpettaio Nesta quello contro il Monza, con l'eccezione di Pettinari per Lanini in avanti. Non è un primo tempo indimenticabile per gli appassionati. La Reggiana gestisce il pallone, il Cittadella argina in fase di non possesso ed appena può riparte a tutta. Lo spartito è chiaro e le occasioni migliori sono proprio dei padroni di casa. Come al 26', quando Vita anziché tirare dal cuore dell'area di rigore sul centro destra preferisce servire una punta invisibile nel centro dell'area di rigore. Il Citta è vivo e appena può punge.

ALL'IMPROVVISO AMATUCCI. La Reggiana oltre il possesso palla non punge in avanti, mentre la squadra di Gorini . Tutto sembra andare verso un pareggio scialbo, quando al 48' Carriero tiene un pallone in campo sulla destra che sembra perso. Istantaneo il passaggio in diagonale per Vita, che crossa di prima per l'inserimento di Amatucci che insacca alle spalle di Bardi. Amatucci è l'uomo dei debuttiSeconda rete in gare ufficiali per l'ex Montevarchi, che continua il suo magic moment in maglia granata. Marchetti si sfrega già la mani in vista della futura plusvalenza. Prima dell'exploit di questi otto giorini l'ultima rete di Amatucci risaliva a quando giocava ancora in Serie D girone E, il 2-2 all'87' del Montevarchi contro l'Ostiamare. Era il 19 maggio 2021.

PITTARELLO SCIUPONE. Si riparte con due cambi ospiti: Lanini per il fumoso Varela e Nardi per l'acerbo Girma, ammonito nel primo tempo. Il Cittadella, galvanizzato dal vantaggio, cerca di indirizzare la partita dalla sua. Pittarello al 49' si divora un'occasione ghiottissima di testa, dopo una punizione pennellata da Vita dalla trequarti di destra. Della Reggiana pochi sussulti, con Cigarini a pregare nel deserto. Nel finale Pandolfi si divora il raddoppio, mentre il forcing della Reggiana produce poco nulla. Per la settima volta negli ultimi otto anni, il Cittadella parte con il piede giusto in campionato. Con la speranza che sia di buon auspicio per un campionato meno sofferto rispetto l'ultimo.

Questo il tabellino della gara:

CITTADELLA-REGGIANA 1-0

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Amatucci (C) al 49’ p.t

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 6; Carissoni 6,5, Pavan 6,5, Frare 6,5, Giraudo 6; Carriero 6,5 (dal 27’ s.t. Mastranotnio), Branca 6,5, Amatucci 7 (dal 19’ s.t. Tessiore 6); Vita 6,5 (dal 39’ s.t. Kornvig s.v.); Pittarello 5 (dal 19’ s.t. Pandolfi 5,5), Magrassi 5,5 (dal 39’ s.t. Maistrello s.v.)

PANCHINA Veneran, Salvi, Rizza, Saggionetto, Danzi, Cassano

ALLENATORE Gorini 6,5



REGGIANA (4-3-1-2)

Bardi 6; Fiamozzi 5,5, Romagna 6, Marcandalli 6, Pieragnolo 5,5 (dal 35’ s.t. Guglielmotti s.v.); Portanova 5 (dal 38’ s.t. Vergara s.v.), Cigarini 6, Bianco 5,5; Girma 5 (dal 1’ s.t. Nardi 6); Pettinari 5 (dal 27’ s.t. Vido 5,5), Varela 5,5 (dal 1’ s.t. Lanini 5,5)

PANCHINA Satalino, Rozzio, Duarte, Shaibu, Libutti, Cavallini, Kabashi

ALLENATORE Nesta





ARBITRO Rutella di Enna 5,5

ASSISTENTI De Meo 6 – Bahri 6



AMMONITI Amatucci (C), Girma (R), Carissoni (C), Branca (C), Cigarini (R), Bianco (R) per gioco scorretto



NOTE paganti 2.606, incasso di 23.671 euro; abbonati 1.690, quota di 6.838 euro. Tiri in porta 3-1. Tiri fuori 10-8. In fuorigioco 1-1. Angoli 6-2. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 7’