Serie B, calciomercato: il Cittadella piazza il colpo Magrassi in attacco, Tavernelli va al Novara

Il Cittadella quasi sul gong del mercato piazza il colpo in avanti che si aspettava da tempo e firma il centravanti del Virtus Entella Andrea Magrassi. Classe 1993, nato a Dolo nel veneziano, Magrassi è la nuova punta di peso a disposizione di mister Gorini. Con i suoi 193 centimetri di altezza nella teoria sarà il vice Asensio, nella pratica si vedrà, anche perché il biglietto da visita di Magrassi è molto interessante. In serie C, nelle ultime 3 stagioni, ha segnato ben 33 gol. Numeri non banali per un giocatore che ha parecchio peregrinato nella sua carriera tra Brescia, Cavese, Matelica, Ravenna, Virtus Verona, Pontedera e l'ultima stagione i liguri.

Va in prestito al Novara in Serie C, la punta Camillo Tavernelli. Questo il comunicato della società granata: "L’A.S. Cittadella comunica la cessione in prestito di CAMILLO TAVERNELLI al Novara Calcio. A Camillo i migliori auguri per il prossimo campionato con la maglia dei piemontesi."