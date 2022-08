Serie B, Cuisance risponde ad Antonucci, Cittadella ripreso nel finale dal Venezia

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova. Firmato Agatha Christie. Ed è una frase assolutamente calzante anche per il Cittadella che pareggia con il Venezia nel derby della terza giornata del campionato di Serie B.

Succede tutto nella ripresa, dopo almeno due grandi occasioni di firma granata nel primo tempo. Asencio al 12' tutto solo davanti a Joronen di testa spreca malamente, mentre successivamente è sempre lo spagnolo a colpire l'incrocio dei pali con una frustrata di testa. Si riparte e c'è spazio per la una super parata di Kastrati sull'ex Bayern Cuisance, ma anche sotto la pioggia il Cittadella non demorde e cerca di proporre gioco e trame offensive principalmente in verticale. Come al 71', quando i granata passano in vantaggio. Lorela chiama al miracolo Joronen, ma Antonucci sulla ribattuta in acrobazia in semirovesciata inventa la rete sblocca match. Sembra tutto andare verso il lieto fine, ma a cinque minuti dalla fine, esattamente come contro il Pisa e il Cagliari, il Cittadella subisce la rete del pareggio con Cuisance, abile a correggere in rete una conclusione dal limite passata sotto un sacco di gambe granata. Ancora una volta i minuti finali puniscono oltre misura i granata di Gorini, incapaci di portare a casa tre punti che sarebbero stati un giusto riconoscimento per la qualità della prestazione.

Ecco il tabellino della gara:

CITTADELLA – VENEZIA 1 – 1

Marcatori: 71′Antonucci, 85′ Cuisance

CITTADELLA: Kastrati; Cassandro (25′ st Carriero), Del Fabro, Frare, Donnarumma; Branca, Pavan (17′ st Lores Varela), Vita; Antonucci (33′ st Mastrantonio); Asencio, Baldini (17′ st Tounkara).

A DISPOSIZIONE: Maniero, Manfrin, Perticone, Felicioli, Visentin, Beretta, Tavernelli.

Allenatore: Edoardo Gorini

VENEZIA: Joronen; Zampano, Wisniewski, Ceccaroni (C), Haps (1′ st Candela); Tessmann (17′ st Crnigoj), Fiordilino, Cuisance; Pierini (1′ st De Vries), Pohjanpalo (39′ st Novakovich), Johnsen (17′ st Connolly).

A DISPOSIZIONE: Maenpaa, Bertinato, Connolly, Modolo, Leal, Svoboda, Andersen, St Clair.

Allenatore: Ivan Javorcic

ARBITRO: Antonio Giua (Olbia)

Assistenti: Di Giacinto (Teramo) e D’Ascanio (Ancona)

IV Uomo: Milone (Taurianova)

VAR: Pezzuto (Lecce)

AVAR: Cipressa (Lecce)

NOTE:

Ammoniti: Cassandro, Branca, Tessmann, Del Fabro, Vita, Connolly.

Espulsi: nessuno.

Angoli: 6 – 0

Recupero: 1′ – 6′

Spettatori: 4.049

