Serie B, Cittadella-Brescia: mister Corini (conferenza stampa) "Sarà la solita gara difficile"

Dal canale ufficiale Youtube del Brescia, prossimo avversario del Cittadella domani al Tombolato per la 37°giornata di campionato, ecco alcune delle dichiarazioni di mister Eugenio Corini. Tanto spazio al Cittadella, ma soprattutto sulla situazione in classifica dei lombardi.

“Il campionato è ancora aperto, certo se avessimo vinto con la Spal la strada sarebbe stata meno difficoltosa. Dobbiamo continuare a fare buone prestazioni e cercare di vincere il più possibile per la promozione diretta oppure per il terzo posto. La sera dopo la gara e nell’allenamento successivo c’era delusione, bisogna farla sedimentare e darle forma per trasformarla in qualcosa di positivo. E’ un percorso di crescita che vogliamo continuare a fare, siamo pronti. Sarà una gara complicata. Il Cittadella è una squadra forte anche se non ha raggiunto l’obiettivo dei play off. Con Antonucci e Baldini ha destrezza tecnica, sarà la solita gara difficile come tutte le volte in cui si va a Cittadella. Sono due situazioni completamente diverse. Qui siamo di rincorsa, l’anno scorso eravamo in promozione diretta fino a tre giornate dalla fine. Ci fu un contraccolpo nel dover fare i play off. Il Brescia è invece pronto anche se dovesse allungarsi il campionato. Ho un parco attaccanti valido. Continuo a pensare che le risorse ci siano. Inutile pensare a chi poteva esserci o arrivare, un allenatore deve sapere sfruttare gli uomini che ha. Queste partite mi hanno dato chiavi di lettura su cosa fare: portiamo in area tanti palloni, conoscendoci meglio potremo fare sempre più gol. Tramoni è entrato molto bene a Monza in quel ruolo poi ha fatto il trequartista. Lunedì l’ho inserito dietro le punte. Mi è sempre piaciuto, lo seguimmo con Cellino già quando preparavamo il campionato di serie A, anche se allora era molto giovane. Può giocare sia trequartista che seconda punta. Vede la porta e questa è una delle valutazioni che sto facendo in vista di domani. Ora dobbiamo fare l’ultimo passaggio di squadra: abbiamo solidità nella metà campo avversaria, dobbiamo essere più efficaci. Bianchi ha fatto solo un allenamento differenziato e poi ha fatto tutto con la squadra. Rodrigo è stato tutta settimana con noi. In funzione anche di scelte strategiche durante la partita questi due giocatori possono risultare utili. Anche se Palacio è fuori da un mese, è uno che può entrare e destabilizzare gli avversari. Rodrigo è una seconda punta, ma se volessi forzare la partita può fare anche il trequartista così come Moreo. Difficile stabilire la autonomia che ha perchè non ho un parametro se non una partitatella contro la Primavera, per ora l’ho visto libero di testa da possibili contrasti e per uno che ha avuto il suo infortunio al gomito è importante. Già una mezzora fatta alla Palacio sarebbe tanta roba per noi. Proia non è recuperabile per una sofferenza muscolare. In quanto ad Adorni non mi faccio condizionare dal fatto che è un ex o da eventuali polemiche sul passato. La formazione che ho in mente? Domani vedrete, ma ho in testa n nuovo modo di giocare.”