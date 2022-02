Serie B, Cittadella-Cremonese: Pecchia ferma la striscia positiva dei granata, lombardi al primo posto

Sotto un sole dal vago sapore primaverile, il Cittadella perde l'imbattibilità dopo 11 turni senza sconfitte. La Cremonese espugna il Tombolato con il risultato di 2 a 0, al termine di una gara gestita con attenzione e fiducia. Per il Cittadella non c'è nemmeno troppo per pensare a quanto successo. Martedì si torna in campo a Lignano contro il Pordenone, gara subito propizia per riscattarsi e reduce dalla goleada subita in casa del Parma di mister Iachini

LA CRONACA

Baldini mezz'ala sinistra, Laribi davanti alla difesa come riferimento centrale e Lores Varela a sostegno di Okwonkwo. Mister Gorini sorprende un po' tutti con le sue scelte e ammassa tanta qualità in campo per i suoi. Dietro con Perticone ecco Del Fabro, con Frare out per indisposizione nel corso della notte. Stessa sorte per il collega Benedetti sostituito da Donnarumma sulla fascia sinistra difensiva. Nei primi dieci minuti non succede praticamente nulla. Valzania in mezzo al campo fa valere la sua fisicità, ma i suoi strappi sono poco seguiti dai compagni. Dal canto suo il Citta con un centrocampo imbottito di piedi buoni, cerca di verticalizzare in maniera ossessiva in avanti. Gli unici sussulti sono provocati da Bonaiuto sulla sinistra, come al 15' quando semina il panico sulla trequarti e poi appoggia un pallone perfetto per l'inserimento di Fagioli, con quest'ultimo impreciso al momento della conclusione, permettendo ai centrali del Citta di spazzare.

Al 22' arriva la rete del vantaggio della Cremonese. Punizione dalla destra di Bonaiuto, sponda di Bianchetti - lasciato colpevolmente libero dalla retroguardia granata - e Casasola sul secondo palo appoggia comodamente di piatto. La risposta del Citta è puntuale al 26' con un bel slalom di Baldini centralmente, libera sulla destra Mattioli che di prima intenzione scodella per Antonucci, ma Bianchetti salva con puntualità e Valzania spazza lontana la minaccia. Laribi suona la carica al 30' con un destro di controbalzo dal limite deviato, sul quale Carnesecchi para agevolmente. Il Citta preme, al 35' Lores Varela guadagna un corner dopo un'iniziativa insistita dei padroni di casa. La catena di destra del Citta, forte di automatismi consolidati, riesce a trovare con puntualità spazi e occasioni, come al 43' con Mattioli, smarcato da un tacco geniale di Lores Varela. Il sinistro del terzino granata è debole tra le mani di Carnesecchi, attento nell'occasione. La chiusura del tempo è tutta di marca dei Gorini boys, con una pressione costante sulla trequarti avversaria, come al 45' con un pallone recuperato da Laribi e subito appoggiato a Baldini, che si incunea centralmente e fa partire dal limite un destro potentissimo, ma ancora una volta centrale per la facile presa di Carnesecchi. In pieno recupero, cartellino giallo pesante per mister Gorini, con Antonucci che dovrà rinunciare alla trasferta di Pordenone.

Si riparte nella ripresa con due cambi per gli ospiti, con Fagioli e Ciofani fuori per Castagnetti e Di Carmine. Il Citta prova a riprendere il filo e al 52' con Baldini va vicinissima al pareggio. Il break del 92 è di qualità ed è rapidissimo a portarsi avanti il pallone, evitando la tenaglia difensiva in area grigiorossa e calciando in porta, con un mancino insidioso. La palla esce fuori dal secondo palo per una questione di centimetri. Gol sbagliato, gol subito. Zanimacchia a destra è imprendibile ed apre a sinistra per Bonaiuto che entra in area e con un tiro a giro di pregevole fattura, fredda Kastrati. Per il numero 10 della Cremonese è aria di derby e trova con una prodezza la seconda rete dei lombardi. Il Citta carica a testa bassa, ma non trova varchi. Al quarto d'ora Gorini cambia la coppia d'attacco, ma l'unico ad illuminare la manovra è sempre Baldini. Al 63' è un suo filtrante a smarcare Tounkara solo davanti a Carnesecchi che esce in contrasto alla disperata e ne paga le conseguenze peggiori. Per Minelli ci sono gli estremi per fermare il gioco ed ammonire Tounkara. Decisione severa del fischietto varesino, che l'attaccante senegalese paga pochi minuti dopo quando un suo intervento per la verità non cattivo ai danni di Valeri, si merita il secondo giallo e l'espulsione. La gara sostanzialmente finisce qui e si trascina fino ai minuti finali. Gli ultimi ad arrendersi sono Beretta all'83' e Laribi su punizione all'89', ma in entrambi i casi Carnesecchi risponde presente.

Ecco il tabellino della gara del Tombolato

CITTADELLA (4-3-1-2) : Kastrati; Mattioli, Perticone, Dal Fabro, Donnarumma; Vita (77' Mazzocco), Laribi, Baldini (77' Tavernelli); Antonucci (70' Mastrantonio); Lores Varela (62' Tounkara), Okwonkwo (62' Beretta). A disposizione: Maniero, Ciriello, Cassandro, Visentin, Mazzocco, Beretta, Tavernelli, Mastrantonio, Tounkara. All.: E.Gorini

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Casasola, Matteo Bianchetti (1993), Ravanelli, Valeri; Fagioli (46' Castagnetti), Valzania; Zanimacchia (68' Baez), Gaetano (56' Gondo), Bonaiuto (80' Bartolomei); Ciofani (46' Di Carmine). A disposizione: Ciezkowski, Sarr, Fiordaliso, Meroni, Castagnetti, Matteo Bianchetti (1997) Bartolomei, Rafia, Baez, Gondo, Strizzolo, Politic, Di Carmine. All.: F.Pecchia

ARBITRO: Minelli di Varese (Moro - Ceccon)

Reti: 22' Casasola, 54' Bonaiuto

Espulsi: 73' Tounkara per doppia ammonizione

Ammoniti: Antonucci, Mattioli, Dal Fabro, Castagnetti, Vita

Reucupero: 2'; 5'