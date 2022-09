Serie B, Cittadella-Frosinone: decide Beretta al 92', capolista sconfitta

Il Cittadella vince con una rete di Beretta in pieno recupero, regalando tre punti di platino alla squadra di Gorini. I granata salgono in classifica nei piani alti, con 8 punti, e mantengono l'imbattibilità al Tombolato dopo tre partite molto complesse nel calendario, tra Pisa, Venezia e Frosinone. Uomini di Grosso deludenti. Da una capolista ci si aspetta ben altro.

LA CRONACA

Gara vivace fin da subito. Baldini due volte, al 6' e all'11', ha dei buoni palloni da finalizzare, ma la mira fa difetto. Kastrati, poco prima del quarto d'ora, si traveste da superman e salva in uscita su Caso lanciato a rete. Inizialmente Ghersini accorda rigore, ma andando a rivedere l'azione al Var cambia idea e non concede il penalty. Lucioni al 19' prova l'acrobazia su azione da corner, ma non inquadra per centimetri lo specchio della porta. Antonucci è il pericolo numero una tra le linee e spesso con la sua fantasia mette in crisi la difesa del Frosinone, come al 26', quando solo l'intervento provvidenziale di Olivieri non permette a Baldini di battere a rete dall'interno dell'area piccola. Intorno alla mezz'ora scambio tra Mulattieri e Garritano, ma il suo sinistro è alto sopra la traversa. Il Frosinone preme e a dieci minuti dalla fine del tempo con Caso va vicino al vantaggio, ma ancora una volta Kastrati fa due passi in avanti e spazza di testa sull'ex Cosenza. In chiusura di frazione spettacolo Cittadella: Baldini scucchiaia per Antonucci sulla destra, con quest'ultimo lesto nel servire al centro dell'area Tounkara, con quest'ultimo che vince il contrasto su Sampirisi, ma Turati salva sulla linea.

Dodici secondi della ripresa e Antonucci fa gridare al gol, con un splendido destro di controbalzo dal lato corto di destra. Solo esterno della rete, ma da posizione pressoché impossibile. Due minuti dopo connection Antonuicci-Baldini, con palla in mezzo di quest'ultimo, ma Turati è attento. L'incrocio dei pali di Baldini al 53' sorprende fino ad un certo punto, perché il Citta in avvio di secondo tempo è in netto controllo del campo. Nonostante il dominio, il Frosinone in contropiede con il trio Caso, Mulattieri e Garritano rischia di passare al 58', ma Kastrati erige un muro e ancora una volta in uscita bassa salva il risultato. Un minuto dopo Caso si mette in proprio, ma è ancora Kastrati a dire no e poi sempre il portiere albanese si esalta su Mulattieri al 61'. Il Cittadella dopo il triplo spavento si riaffaccia in avanti e Pavan di testa, dal limite dell'area piccola, non inquadra la porta per centimetri. Sembra andare tutto verso un altro pareggio senza reti, quando Beretta irrompe in area di rigore al 92', al termine di un'azione confusa in mischia. Festa grande al Tombolato, il Cittadella è tornato a volare.

IL TABELLINO

CITTADELLA-FROSINONE 1-0

PRIMO TEMPO 0-0

MARCATORI: Beretta (C) al 47’ s.t.

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 8; Cassandro 6, Visentin 6, Frare 6,5, Donnarumma 6 (dal 35’ s.t. Felicioli s.v.); Carriero 6 (dal 21’ s.t. Vita 6), Pavan 7,5, Branca 6,5 (31’ s.t. Lores Varela 6); Antonucci 6,5 (dal 21 s.t. Magrassi 6); Tounkara 5 (dal 1’ s.t. Beretta 7), Baldini 6. PANCHINA Maniero, Manfrin, Perticone, Ciriello, Embalo, Mazzocco, Mattioli. ALLENATORE Gorini 7

FROSINONE (4-2-3-1)

Turati 5,5; Sampirisi 6 (dal 27’ s.t. Monterisi 5,5), Lucioni 6, Szyminski 5,5, Cotali 5,5; Lulic 5,5, Boloca 5,5; Olivieri 5 (dal 21’ s.t. Bocic 5,5), Caso 6,5 (dal 21’ s.t. Insigne 5,5), Garritano 5 (dal 21’ s.t. Ciervo 6); Mulattieri 5,5 (dal 27’ s.t. Moro 5,5). PANCHINA Loria, Ravanelli, Kalaj, Mazzitelli, Rohden, Borrelli, Frabotta. ALLENATORE Grosso 5,5

ARBITRO Ghersini di Genova 5,5

ASSISTENTI Miele D. 6-Barone 6

AMMONITI Tounkara (C), Branca (C), Felicioli ( C ) e Boloca (F) per gioco scorretto; Caso (F) per proteste

NOTE paganti 803, incasso di 5.343 euro; abbonati 1.520, quota di 11.694 euro. Tiri in porta 3 (con con due traverse)-5 (con due traverse e un palo). Tiri fuori 4-5. In fuorigioco 3-1. Angoli 2-3. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 5’