Serie B, Cittadella-Frosinone: i convocati di mister Grosso per la gara al Tombolato

Il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, ha stilato i convocati per la gara contro il Cittadella, in programma domani pomeriggio alle ore 14.00. Out Oyono e Koné, c'è Mazzitelli per la panchina