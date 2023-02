Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Contro il Brescia sarà una partita molto insidiosa"

49 anni compiuti oggi, in attesa del regalo più bello: i 3 punti contro il Brescia nel turno infrasettimanale della Serie BKT. Mister Gorini, dopo le due vittorie di fila con Reggina e Ternana, vuole che i suoi ragazzi mettano ancora più distanza in classifica sui lombardi di Gastaldello. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

Il regalo più bello per il suo compleanno. I tre punti contro il Brescia, risposta scontata. Festeggiare sarebbe un bellissimo regalo. Veniamo da due vittorie importanti, ma la continuità è fondamentale. Troviamo una gara non semplice, anche se sembra che affrontiamo una squadra in crisi. Ci siamo passati anche noi in questo campionato, sappiamo come ci si sente e troveremo una squadra attenta e determinato. Il Brescia vive un momento di difficoltà, ma dovremo essere bravi noi ad esaltare queste mancanze.

Classifica accorciata, ma priorità salvezza. Abbiamo vissuto momenti di difficoltà, ma ci siamo rialzati con le nostre forze. Dobbiamo vivere ogni partita come una finale. Io preferisco guardarmi dietro, per tirarci fuori dai guai il prima possibile. Poi se arriverà anche altro, tanto di guadagnato. Cerchiamo di distanziare il Brescia. Vincere contro di loro significherebbe metterci ad 11 punti da loro con lo scontro diretto a favore. Per come eravamo messi a gennaio sarebbe molto importante.



Recuperano Salvi e Perticone. Abbiamo avuto un giorno in più di riposo e i giocatori hanno recuperato tutti. Perticone e Salvi ci saranno domani e sono contento, solo Ambrosino a preso una botta alla spalla, ma non sembra nulla di grave. Restano fuori Danzi e Lores Varela.

A caccia del tris di vittorie. Spero di non vincerla in rimonta! Scherzi a parte, vincere è sempre bello, ma serve consapevolezza sui primi tempi che abbiamo fatto, con evidenti difficoltà. Poi abbiamo vinto con merito, perché abbiamo giocato con coraggio, ma allo stesso tempo abbiamo rischiato grosso. Plaudo i miei ragazzi, perché rimontare non è mai facile. Dobbiamo crescere e portare avanti la nostra identità per tutti e 90'. Contro il Brescia sarà una partita molto insidiosa.

Brescia in crescita, post Bari. Voglio ricordare che prima di queste sette partite, il Brescia era ai piani alti della classifica. È una squadra di valore, magari dopo questo periodo ha qualche insicurezza in più. Mi aspetto un Brescia che farà quanto visto con il Bari. Non meritavano di perdere. Hanno fatto la partita e mi sono sembrati più coperti dietro. Non so contro di noi cosa decideranno di fare, ma io mi aspetto una squadra con giocatori di valori, con tre innesti di qualità dal mercato di gennaio.

Migliorare le distanze tra i reparti. Quando ci allunghiamo e non siamo corti, soffriamo. È così per tutti e sarà così anche contro il Brescia. Nel primo tempo di Terni abbiamo rischiato di prendere due gol e rimontare non è sempre facile. Sappiamo cosa dobbiamo migliorare, a partire da domani.

Scelte di formazione. Asencio deve aumentare l'intensità degli allenamenti, ma solo le partite migliorano la condizione. Qualche cambio rispetto a Terni lo farò, sempre in ottica Brescia, senza pensare alla Spal.

I singoli, Giraudo e Crociata. Giraudo mi aveva impressionato lo scorso anno con Stellone alla Reggina. Mi piace il suo dinamismo e la sua aggressività. L'entusiasmo e le motivazioni fanno la differenza. I nuovi hanno trascinato il resto dell'ambiente. Crociata è un'arma sui calci da fermo. I piazzati ti forniscono il 30% dei gol stagionali e spesso decidono le partite. L'importante è calciarli bene.

Latitano i gol di testa in questa stagione. Me la vado a rivedere questa statistica. Non me ne ero accorto, dovremo lavorare di più sui tempi.