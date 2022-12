Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "La differenza tra noi e il Como? Loro hanno fatto gol, noi no"

Dal Sinigaglia di Como, mister Gorini analizza il difficile momento della sua squadra, giunta alla quarta sconfitta consecutiva sul campo della squadra diretta da Moreno Longo. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Cittadella:

"La gara si è messa subito male. Non arriviamo da un periodo non molto positivo, in più prendiamo rete dopo quattro minuti, tutto diventa in salita. La reazione, soprattutto nel primo tempo, c'è stata. Il pareggio sarebbe stato più giusto. Siamo in un momento in cui siamo poco precisi e non riusciamo a concretizzare quello che creiamo. Dobbiamo migliorare sull'aspetto finalizzativo, ma è da un po' che stiamo cercando di farlo. Al momento è un tema prettamente mentale, l'unica ricetta per uscire da questa situazione è continuare a lavorare. Ora siamo penultimi. Dopo la vittoria di Genova nessuno si sarebbe mai aspettato di trovarsi in questa posizione di classifica. C'è da accettare la realtà e dobbiamo avere voglia di ribaltare questo periodo. Fortunatamente arriva la sosta, credo nel momento più opportuno per riordinare le idee. Il Como è una squadra forte, reduce da un buon momento dopo l'affermazione di Terni. Nel primo tempo abbiamo messo in difficoltà la squadra di Longo. Loro hanno fatto gol, noi no. La differenza sta tutto qui."