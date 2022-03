Serie B, Cittadella: mister Gorini (conferenza stampa) "Perché non dovremo credere ai playoff?"

Queste le dichiarazioni di mister Edoardo Gorini, in conferenza stampa, alla vigilia della gara esterna contro il Parma di domani alle ore 21:00, valida per la 29°giornata di campionato:

"Il cambio di sistema di gioco non è una cosa assurda da pensare, ma ci dobbiamo lavorare e serve tempo. Il 4-2-3-1 cambiano determinati movimenti difensivi e offensivi. Ci dobbiamo lavorare in caso. Non ho molto tempo ora, durante la sosta c'è ed è una cosa su cui pensarci. Ci è capitato questo problema e dobbiamo trovare il tempo per farlo. Contraccolpo psicologico dopo Monza ci può essere. Dispiace per Tounkara e il contraccolpo psicologico ci può essere per come abbiamo perso. Ho un gruppo intelligente, che ha già reagito a situazioni simili, so che capiscono il momento e a me domani con il Parma interessa la prestazione. Possiamo vincere o perdere con tutti, anche perché le gare sono sempre decise da episodi, ma a Parma mi interessa la prestazione. Sono convinto che abbiamo tutto per fare una grande gara al Tardini. Cerchiamo di fare le cose che abbiamo sempre fatto, che ci hanno permesso di vincere a Lecce o con il Frosinone. Le nostre caratteristiche sono quelle, dobbiamo portarle avanti, perché ci hanno permesso di fare imprese quando non eravamo minimamente considerati. Il nostro timbro è quello, certo dentro la partita dobbiamo essere continui a fare il Cittadella. Partite sbagliate quest'anno ce ne sono state poche, quindi sono fiducioso. Convocati? Mancano Danzi, Tounkara ed Okwonkwo. Stiamo attendendo le controanalisi di Okwonkwo, ma non abbiamo tempistiche. Mancherà anche lo squalificato Frare. Il Parma è la squadra con più qualità nei singoli. I nomi parlano da sè, con gente che giocava in Champions fino a qualche anno fa. Prendiamo Vazquez, è un giocatore di un'altra categoria. Sono una delle squadre migliori della serie B. Forse devono trovare bene il modo di assemblarsi. Iachini sta facendo un buon lavoro. Sono altalenanti, ma la qualità della rosa ducale non sono certo io a scoprirla. Lores Varela e Laribi sono due jolly. Laribi è una mezz'ala o trequartista. Contro la Cremonese ha fatto il mediano ed ha fatto bene. Le sue caratteristiche sono quelle. È arrivato magari con condizioni fisiche diverse dagli altri, dettate dallo scarso impiego alla Reggina. Ci siamo allenati poco ed entrare in condizione è un po' più difficile. Varela ha fatto l'attaccante esterno, il trequartista, la mezz'ala al Penarol. Lui è molto disponibile, dice che gli piace fare la mezz'ala, ma anche a me piace fare il centravanti. Giocherà dove serve. Entrambi li abbiamo allenati poco a livello tattico, testandoli soprattutto in partita. Lores Varela può fare la seconda punta o il trequartista. Tavernelli più che prima punta è una seconda punta. Attacca bene la profondità. Ha caratteristiche simili ad Okwonkwo, devo tenere conto del fatto che con tre gare in una settimana devo valutare ogni soluzione possibili. Il 4-3-2-1 magari è più attuabile in un momento simile, con movimenti simili al 4-3-1-2. È una casualità tre sconfitte in casa nelle ultime 4. Contro il Monza abbiamo fatto un'ottima gara. Con la Cremonese forse abbiamo fatto peggio, ma qualche merito è anche loro, ma con il Frosinone abbiamo giocato molto bene. Se ci credo ai playoff? Se ci crede il Parma, non vedo perché non dobbiamo crederci noi."