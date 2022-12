Serie B, Cittadella: mister Gorini (Conferenza Stampa) "Tounkara recuperato, domani è molto importante"

Qualcosa si muove in casa Cittadella. Contro il Sudtirol, almeno in attacco dovrebbe rientrare l'emergenza per mister Gorini con Tounkara, recupero a tempo di record e regolarmente tra i convocati. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Cittadella in conferenza stampa:

"Asencio? Stiamo valutando, ma è a disposizione. Dobbiamo capire come gestire il minutaggio, si è allenato tutta la settimana con la squadra. Finalmente una notizia positiva. Asencio è un giocatore con qualità, perfetto per finalizzare i palloni in area di rigore. Per noi è importante. C'è a disposizione anche Tounkara, qualche buona notizia.

Beretta non è convocato, vediamo di recuperarlo per Como. Perticone ha avvertito un problema all'anca, ma risolto in questi giorni. La sua esperienza ci può dare una mano. Con lui in campo prendiamo meno gol? Dato di fatto, ma abbiamo alternative valide.

Contro il Sudtirol è molto importante, per toglierci da una posizione di classifica non buona. Va interpretata come una finale e avere la lucidità di giocare come se fosse una gara normale. Abilità e consapevolezze non ci devono mancare. Giochiamo il nostro calcio, con più convinzione e più cattiveria.

I dati lo confermano, il Sudtirol preferisce avere poco il pallone tra i piedi, ma hanno ottenuto risultati così. Da quando è arrivato Bisoli hanno perso solo a Genova. Giocano chiusi, alternando il 4-4-2, il 4-3-1-2, il 4-5-1, ma l'atteggiamento è chiudersi e ripartire. Lo fanno molto bene, inutile negarlo. Sarà una gara delicata e molto difficile. Sono una squadra fastidiosa.

Abbiamo provato alcune situazioni per mettere in difficoltà il Sudtirol, dovremo essere bravi a replicare quanto fatto in allenamento. Dopo Benevento, c'è un po' di scoramento. Normale, dopo due sconfitte consecutive. Mi aspetto qualcosa di più da tutti. Dobbiamo uscire da questa situazione tutti assieme, con la nostra forza ed identità.

Danzi mezzala destra? Secondo me può ricoprire quel ruolo, anche se il suo ruolo è il mediano. Fortunatamente per domani ho parecchia scelta in mezzo al campo. In relazione alle caratteristiche sceglierò. Branca può diventare un regista, perché ha i tempi e le idee per farlo. Tatticamente deve migliorare, ma l'importante è che mantenga la sua dedizione nel rubare palloni.

Gli errori sono individuali in questo periodo. L'aggressività è la nostra forza, vedi contro il Genoa. Gli errori ci potranno essere sempre, ma dobbiamo rimediare collettivamente. Per Antonucci sono molto felice. Ha passato momenti difficili, ma qui ha trovato la fiducia giusta per esprimersi. Sappiamo che è un grande talento, sta aggiungendo i gol ed è merito suo.

A seconda dell'avversario cerco sempre di fare le scelte giuste. Ora sono rientrati Asencio ed Embalo, c'è Tounkara disponibile, inizio ad avere più alternative. Non ci sono ricette ideali. L'attacco più tecnico o l'attacco più fisico sono utili in relazione a quelle che sono le nostre idee."

Chi vince i Mondiali? Favorita la Francia, ma sarei felice anche se vincesse l'Argentina, soprattutto per Messi. Co