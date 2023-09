Cittadella, il tabellone del calciomercato della sessione estiva 2023-2024

Questo il riepilogo degli acquisti e delle cessioni del mercato estivo del Cittadella 2023:

ARRIVI: Carissoni (d, Latina), Tessiore (c, Triestina), Amatucci (c, Montevarchi), Sottini (d, Avellino), Angeli (d, Renate), Pittarello (a, Feralpisalò), Rizza (d, Triestina), Kornvig (c, Cosenza), Cassano (a, Roma), Pandolfi (a, Cosenza), Saggionetto (c, Sangiuliano), Sanogo (a, Vis Pesaro)



PARTENZE: Ambrosino (a, Catanzaro), Crociata (c, Lecco), Tounkara (a, Avellino), Lores Varela (c, Avellino), Perticone (d, Treviso), Donnarumma (d, Cesena), Del Fabro (d, Yverdon Sport), Antonucci (a, Spezia), Asencio (a, Potenza), Manfrin (p, Sangiuliano), Ciriello (d, Picerno), Icardi (c, Ostiamare), Felicioli (d, Pergolettese), Embalo (a, Foggia), Mattioli (d, Vis Pesaro)