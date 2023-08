Benedyczak-Bernabé, il Cittadella si arena sul tabù Parma

Ancora una volta "divieto di transito" per il Cittadella sul campo del Parma. Dopo due vittorie di fila tra Coppa Italia e campionato, la squadra di Gorini trova la prima sconfitta della sua campagna al Tardini. Non basta il maggior possesso palla (61,3%) e un numero superiore di tentativi complessivi (17) al Citta: il Parma ha sfruttato le sue individualità ed ha fatto...il Cittadella! Ironico, ma non troppo. Sugli scudi un eccellente Adrian Bernabé per mister Pecchia, giocatore di categoria superiore.

COSÌ NO. L'inizio è un film dell'orrore. Pronti via e dopo 10 secondi il Parma mette subito in discesa la sfida. Lancio dalle retrovie di Chichizola in versione Onana per il taglio di Partipilo, Kastrati interviene in ritardo: per Ghersini é rigore, il VAR conferma. Dal dischetto Adrian Benedyczak è una sentenza e spiazza Kastrati. Per il polacco terzo gol in carriera alla squadra granata, la sua vittima preferita in cadetteria.

Gorini predica calma e la reazione veneta arriva istantaneamente con tre corner conquistati in 10'. Dal primo di questi, c'è il colpo di testa, in anticipo sul primo palo, di Pavan. Pallone alto. Il Cittadella spinge, ma nonostante la grande pressione sulla difesa del Parma, grossi pericoli alla porta di Chichizola non ci sono.

SLIDING DOORS. Al 19' del primo tempo, uno delle sliding doors della gara con l'occasione gol divorata da Pittarello. Mastrantonio ci prova dalla distanza, la deviazione di Osorio manda il pallone a campanile in area, su cui Chichizola non esce. Il nativo di Padova, complice una difesa parmense "rilassata", si avventa sul pallone, ma non ha il coraggio di provare il colpo al volo da ottima posizione, permettendo il recupero dei difensori ducali.

PING PONG. Kastrati è superbo al 24' su Coulibaly, mentre un minuto dopo è Magrassi ad andare vicino al pari con un cabezazo su cross puntuale dalla destra di Vita. Palla ampiamente a lato, da ottimo posizione. È un Cittadella vivo, ma decisamente spuntato. Pittarello prova a farsi perdonare al 26', ma non è serata per l'ex Feralpisalò. Nella fase centrale l'equilibrio regna sovrano, con il solo squillo di Sohm sponda Parma a ravvivare la gara.

FINALE INTENSO. Un po' di baraonda in chiusura. Carissoni sfiora la rete al 41' con un tiro a giro su azione da corner, confermando le good vibes di Empoli e Reggiana anche al Tardini. È un bel duello sulla sua fascia contro Benedyczak, come al 43', quando il suo cross basso non trova compagni. Partipilo, un po' scomparso dal match dopo il rigore conquistato, si riaffaccia al 44', ma Kastrati blocca senza difficoltà il suo tiro. Un buon Cittadella nei primi 45' a cui manca il gol. Non proprio un dettaglio banale.

L'ASSE SLOVENO-SPAGNOLO. Dopo le difficoltà del primo tempo, Pecchia opera due cambi, immediatamente decisivi: lo spagnolo Bernabé e lo sloveno Begi?. Sono proprio loro due a confezionare il raddoppio sempre al 2' della ripresa. Begi? fa un numero da Premier League sulla sinistra e premia l'inserimento indisturbato centrale dello spagnolo Bernabé, che con il piatto sinistro fredda Kastrati. Seconda rete di fila per il talento catalano, decisamente in palla in questo caldo agosto.

MATCH IN GHIACCIO. Il caldo si fa sentire nella ripresa, soprattutto nelle gambe dei giocatori del Cittadella, incapaci di mantenere l'alta intensità vista nella prima frazione. Gorini prova ad immettere energie fresche, giocandosi i 5 cambi in 10' tra il 58' e il 68'. Scelta rivitalizzante per i granata, con Maistrello e Pandolfi un pizzico più in palla dei colleghi partiti dal 1'. Proprio Pandolfi, due minuti dopo l'ingresso in campo, non trova il guizzo vincente per questione di centimetri sulla punizione dalla destra del solito Vita. Un flash che non trova seguito. Il Parma rinforza gli argini con Zagaritis, Salvi fa venire un brivido a Chichizola a sette minuti dalla fine, mentre all'ultimo respiro Maistrello cerca il gol della bandiera in un flipper in area, ma il portiere del Parma è vigile.

Questo il tabellino della partita:

PARMA-CITTADELLA 2-0

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Benedyczak (P) al 2' p.t.; Bernabé (P) al 2' s.t.

PARMA (4-2-3-1)

Chichizola 5,5; Delprato 6, Balogh 5,5, Osorio 5,5, Coulibaly 6,5; Estevez 6, Hernani 6,5 (dal 24' s.t. ?olak 6); Partipilo 6,5 (dal 15' s.t. Mihaila 6), Sohm 5,5 (dal 1's.t. Bernabé 7), Benedyczak 6,5 (dal 37' s.t. Zagaritis s.v.); Bonny 5 (dal 1' s.t. Begi? 6,5)

PANCHINA Corvi, Turk, Ansaldi, Circati, Zagaritis, Motti, Hainaut, Haj Mohamed

ALLENATORE Pecchia 6.5

CITTADELLA (4-3-1-2)

Kastrati 5,5; Carissoni 6 (dal 14' s.t. Salvi 6), Pavan 6, Frare 6, Giraudo 5; Amatucci 5,5 (dal 34' s.t. Kornvig s.v.), Branca 5,5, Mastrantonio 5,5 (dal 14' s.t. Cassano 5,5); Vita 6; Pittarello 5 (dal 24' s.t. Maistrello 6), Magrassi 5 (dal 24' s.t. Pandolfi 5,5)

PANCHINA Maniero, Salvi, Rizza, Carriero, Tessiore, Saggionetto, Danzi

ALLENATORE Gorini 5,5

ARBITRO Ghersini di Genova 6

ASSISTENTI Yoshikawa 5,5 - Luciani 6

AMMONITI Mastrantonio (C), Frare (C), Hernani (P) per gioco scorretto

NOTE paganti 1.801, incasso di 25.722 euro; abbonati 7.175, quota di 52.095 euro. Tiri in porta 3-1. Tiri fuori 9-17. In fuorigioco 0-3. Angoli 1-11. Recuperi: p.t. 4’, s.t. 6’