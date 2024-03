Serie C, il calendario ufficiale dei playoff e playout

Sarà un maggio e inizio giugno di passione per gli appassionati del calcio di C. A partire dal 4 maggio iniziano i playoff, mentre una settimana dopo inizieranno i playout, che si esauriranno in una settimana. In attesa di capire quando, come e se partirà il Padova per i playoff, ecco il calendario completo delle date.

PLAYOFF

Fase Playoff del Girone

1° Turno Gara Unica Sabato 4 Maggio 2024

2° Turno Gara Unica Martedì 7 Maggio 2024

Fase Playoff Nazionale

1° Turno Gara di Andata Sabato 11 Maggio 2024

1° Turno Gara di Ritorno Martedì 14 Maggio 2024

2° Turno Gara di Andata Sabato 18 Maggio 2024

2° Turno Gara di Ritorno Martedì 21 Maggio 2024

FINAL FOUR

Semifinale Gara di Andata Sabato 25 Maggio 2024

Semifinale Gara di Ritorno Martedì 28 Maggio 2024

Finale Gara di Andata Domenica 2 Giugno 2024

Finale Gara di Ritorno Domenica 9 Giugno 2024

PLAYOUT

Gara di Andata Domenica 12 Maggio 2024

Gara di Ritorno Domenica 19 Maggio 2024