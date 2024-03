Coppa Italia, Padova-Catania: la finale d'andata anticipata alle ore 20:00, oggi via alla vendita libera dei biglietti

Il primo atto della finale di Coppa Italia Serie C si gioca in anticipo. Non cambia il giorno, ma l'orario si. Anziché le ore 20:30 previste, Padova e Catania giocheranno alle 20.00, così come disposto dalla Lega Pro e preso atto della nota del Ministero dell’Interno Ufficio III – Ordine e Sicurezza Pubblica, in relazione a motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Sul fronte biglietti, ancora qualche ora per tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2023/2024 di esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto ed acquistare sul circuito Vivaticket (web e punti vendita) il biglietto per la finale, e poi dalle 17:30 vendita libera a tutti i tifosi locali ed ospiti che potranno acquistare il proprio biglietto nei punti vendita Vivaticket di tutta Italia e sul canale web di Vivaticket.