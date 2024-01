Padova, a Novara per tenere vivo il campionato. Valente in arrivo dal Palermo?

Il Mantova corre, il Padova non si può fermare. Con i lombardi momentaneamente a +10 in classifica, la squadra di Torrente è pronta a scendere in campo al Piola di Novara contro gli uomini di Gattuso, reduci dal pari dell'ulitmo turno contro il Trento in trasferta. Sfida complessa, che all'andata era stata risolta in 9 minuti, tra il 29' e il 38' del primo tempo, con le prime marcature in campionato di Varas e Bortolussi. Altra stagione, altri tempi, altro Padova. I biancoscudati di oggi si presentano in Piemonte meno spensierati e la pressione di cercare di fare risultato pieno ad ogni costo. Calcio d'inizio alle ore 14:00 al Silvio Piola.

Si gioca, ma il mercato...

Ultimi giorni di trattative e Mirabelli, dopo il blitz Faedo, è pronto a regalare l'ennesimo giocatore di qualità a Torrente: si tratta di Nicola Valente, esterno tuttofare offensivo del Palermo, già tre assist in questa stagione con i rosanero a fronte di appena 321 minuti disputati. Un giocatore in grado di spostare gli equilibri, da capire come si potrebbe integrare nel roster biancoscudato e chi gli potrebbe fare spazio. Secondo le indiscrezioni raccolte dai colleghi di Trivenetogoal e Tuttomercatoweb, l'indiziato principale a fare posto al classe 1992 è il difensore Calabrese, anche se tanti sussurri raccontano di un Palombi ai titoli di coda con il Padova. Su Valente, il Padova avrebbe vinto la concorrenza di Vicenza, Perugia e Cesena. Insoma, un innesto di grande qualità, da capire come inserire nei delicati meccanismi di Torrente, da sempre molto attento agli equilibri tattici della squadra.

La situazione in casa Padova

Il primo atto in semifinale di Coppa Italia C perso a Lucca e il quarto arrivo dal mercato, il difensore Carlo Faedo dalla Virtus Verona. Sono state queste le notizie della settimana biancoscudata in rigoroso ordine cronologico. Da una parte il campo, dall'altra il mercato. La gara di mercoledì al Porto Elisa ha confermato che il Padova non sta attraversando un buon momento di forma in zona offensiva, con una sola rete segnata nelle quattro fare disputate in questo 2024.

Dal mercato per lenire questo periodo sono arrivati Tordini e Zamparo, ma entrambi nei pochi spezzoni di gara a disposizione hanno fornito sensazioni contrastanti. Bene all'esordio, meno brillanti al momento della conferma nella seconda chance fornita. Torrente, come visto in Toscana, punta molto sull'ex bomber dell'Entella e vederlo dal 1' al Piola stupisce il giusto, stante l'intoccabile Liguori come partner offensivo. Per quanto riguarda le altre scelte, tutto sembra andare verso la conferma del solito 3-5-2 torrentiano, con una possibile novità in difesa, la titolarità di Carlo Faedo sul centro sinistra in difesa, lo spostamento di Delli Carri centrale e Belli riportato sul centro destra. In porta, intoccabile Donnarumma, mentre in mezzo al campo spazio ai soliti noti: Capelli, Fusi, Radrezza e Villa. In dubbio Varas per qualche problema al tallone, anche se Torrente è difficile possa rinunciare alle sue qualità. In caso è pronto uno tra Dezi e Bianchi al suo posto.

PORTIERI: Donnarumma, Rossi, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Calabrese, Crescenzi, Delli Carri, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa, Faedo

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Belli, Delli Carri, Faedo; Capelli, Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Liguori, Zamparo

La situazione in casa Novara

Settimana di nuovi arrivi in casa biancoblu, con l'approdo del portiere Minelli dalla Feralpisalò, dell'estroso Bentivegna dalla Juve Stabia e di Keirrigan dal Como alla corte di Gattuso. Tre innesti che fanno il paio agli altri 7 delle settimane precedenti e che dovranno aiutare la società piemontese ad uscire dalle secche della zona playout. Obiettivo? Nemmeno dirlo: sprintare in questo finale di stagione verso una salvezza diretta, al momento non facilissima da immaginare. Nelle ultime gare il Novara ha alternato due schieramenti tattici, il 3-4-3 e il 4-3-3, facendo vedere cose discrete in avanti, mentre in difesa, esclusa la sfida con l'Alessandria del 6 gennaio, il Novara subisce sempre almeno un gol dal 7 ottobre 2023. Per quanto riguarda la formazione tutto sembra andare verso la conferma del 4-3-3 visto a Trento, con le novità Minelli tra i pali e probabilmente Keirrigan in mezzo al campo.

Di seguito la lista completa:



PORTIERI: Desjardins, Menegaldo, Minelli

DIFENSORI: Boccia, Bonaccorsi, Cannavaro, Caradonna, Lancini, Lorenzini, Migliardi, Urso

CENTROCAMPISTI: Calcagni, Di Munno, Kerrigan, Ngamba, Ranieri, Schirò

ATTACCANTI: Bentivegna, Catania, Corti, Donadio, Ongaro, Scappini, Vilhjalmsson



NOVARA (4-3-3): Minelli; Lorenzini, Lancini, Bonaccorsi, Boccia; Calcagni, Di Munno, Ranieri; Bentivegna, Corti, Viljhálmsson

Il programma della 22°Giornata

Venerdì 26 gennaio ore 20:30

Mantova-Giana Ermino 2-0



Sabato 27 gennaio ore 16:15

Alessandria-Arzignano 0-0

Pro Patria-Albinoleffe 0-0

Sabato 27 gennaio ore 18:30

Fiorenzuola-Lumezzane 1-1



Domenica 28 gennaio ore 14:00

Legnago-Trento

Novara-Padova

Triestina-Pergolettese

Domenica 28 gennaio ore 18:30

Vicenza-Virtus Verona

Pro Sesto-Pro Vercelli



Domenica 29 gennaio ore 20:30

Atalanta U23-Renate

CLASSIFICA:

La Classifica della Serie C girone A

Mantova 57, Padova 47, Triestina 45, Atalanta U23 37, Pro Vercelli 35, Vicenza 33, Lumezzane 32, Virtus Verona 32, Giana Erminio 31, Albinoleffe 30, Renate 29, Pro Patria 29, Arzignano 28, Legnago 27, Pergolettese 26, Trento 26, Novara 19, Fiorenzuola 19, Pro Sesto 17, Alessandria 14

Dove guardare Novara-Padova

Novara-Padova sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.