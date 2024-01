Padova batti un colpo da 3 punti contro l'Alessandria

Al termine di una settimana da montagne russe - eufemismo - finalmente il Padova di Torrente torna in campo. Calcio d'inizio sabato 20 gennaio alle 18:30: all'Euganeo arriva il fanalino di coda del girone A, l'Alessandria di Bianchini, a digiuno di vittorie dal 12 novembre. Sulla carta una gara accessibile, con i biancoscudati con tutte le carte in regola per vincere, se non fosse l'atmosfera elettrica creatasi negli ultimi giorni in città. Il motivo? L'affaire Antonio Donnarumma. Il capitano biancoscudato, in scadenza a giugno, è stato protagonista - a suo malgrado - di un botta risposta tra il suo procuratore, l'ineffabile Enzo Raiola pronto a portare a Ferrara il suo assistito, e il direttore sportivo del Padova Mirabelli, decisamente arrabbiato e piccato per l'uscita dell'agente. Un deja vu in piena regola, per toni e modi, anche se il portiere del Padova nella giornata di venerdì - dopo qualche ora di saggia riflessione - ha cercato di spegnere ogni polemica: «Mi dissocio da quello che è successo ieri», le sue parole prima della conferenza stampa di Torrente. «Io sono orgoglioso di essere il Capitano del Padova, continuerò a dimostrare l’attaccamento a questa maglia come ho sempre fatto fino ad adesso. Ora c’è una partita importante da vincere!».

Parole giuste e corrette, perché il Padova in questo 2024 deve ancora vincere ed ha bisogno di fare bottino pieno per mettere un po' di pressione al Mantova di Possanzini, capolista che può perdere punti con chiunque.

La situazione in casa Padova

E dire che lunedì tutto era cominciato per il meglio, con il sospirato terzo acquisto di questa sessione invernale, la punta di fisico e gol tanto invocata da Torrente: Luca Zamparo dal Virtus Entella. Tutto spazzato via dal ciclone Raiola-Mirabelli, con Torrente alle prese con il compito di cesellatore della situazione ed isolante per il gruppo. Rispetto alla trasferta di Legnago, dovrebbero esserci novità in tutti i reparti. Un po' obbligate, un po' meno. Dopo le parole di Donnarumma, il posto in porta dovrebbe essere suo, mentre in difesa torna la DCB composta da Delli Carri, Crescenzi e Belli. Dopo tre partite viste dalla panchina, Crescenzi torna a governare la linea difensiva, voglioso di dimostrare di meritare la maglia da titolare non solo per la squalifica di Perrotta. Sempre a proposito di squalificati, ecco il ritorno dal primo minuto di Radrezza, dopo il turno di pit stop obbligato a Legnago. La sua regia è mancata in terra veronese e alle sue geometrie i compagni si aggrappano per rivedere la luce fuori dal tunnel. Ai suoi lati i soliti Fusi e Varas, con quest'ultimo diffidato. Sulla fasce nuova chance dal 1' per Capelli, entrato bene contro gli uomini di Donati, mentre sulla sinistra spazio a Villa. Ed ora l'attacco. Torrente ha mischiato le carte in conferenza, ma un fatto è indubbio: Zamparo dal 1' è molto più di una tentazione. Chi gli potrebbe fare spazio? Liguori, con l'opzione Twin Towers, e Bortolussi al suo fianco. Discorso diverse se prende spunto dal suo Genoa con Bagnoli in panca. In quel caso ecco Liguori sul centro destra e Bortolussi ad accomodarsi a sedere. Terza opzione? La conferma del duo Bortolussi-Liguori. Ipotesi non remota, ma nemmeno sicura come in altre occasioni. Prima convocazione per il centrocampista Lorenzo Crisetig.

PORTIERI: Donnarumma, Rossi, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Calabrese, Crescenzi, Delli Carri, Favale, Granata, Kirwan, Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo

PADOVA (3-5-2): Donnarumma; Delli Carri, Crescenzi, Belli; Capelli (Kirwan), Fusi, Radrezza, Varas, Villa; Zamparo (Liguori), Bortolussi



La situazione in casa Alessandria

Se Atene piange, Sparta non ride. La rivale per eccellenza del campionato 20-21 sta vivendo il momento più basso della sua storia recente, con una situazione societaria - eufemismo - traballante tanto economicamente, quanto sportivamente. Niente di strano, purtroppo in serie C. Se la settimana del Padova è stata movimentata per il mercato, la conclusione dell'anno dei Grigi è stata un concerto di hard core che ancora echeggia nelle orecchie dei tifosi e dei giocatori. In settimana, dopo tempo immemore, è tornato a parlare il patron Molinaro: «Non nego ci siano state difficoltà dal punto di vista finanziario e il percorso rimane indubbiamente tortuoso. Questo, però, non ci fa paura perché siamo convinti di avere le spalle ben coperte». Sarà. Il ritorno di Bianchini in panchina, dopo l'allontanamento, il 27 dicembre 2023, del pittoresco direttore tecnico Ninni Corda e del suo tecnico Pirozzi, non ha ancora portato i risultati sperati. L'ultima vittoria risale al 12 novembre contro il Renate, le sconfitte sono sei nelle ultime otto e il migliore giocatore dei piemontesi, la punta equatoguineana Siafà, è impegnato in Coppa d'Africa. Intanto dal mercato qualcosa si muove e contro il Padova ecco il 27enne mediano argentino Nicolas Femia: «Ha svolto 4/5 allenamenti con la squadra. Ci darà una mano. Di sicuro non giocherà dall’inizio. Come la Virtus anche il Padova può contare su sei giocatori offensivi per due posti. Faranno una partita propositiva e aggressiva, ma non dobbiamo pensare solo a difenderci, bensì proporre la nostra idea ed essere convinti, tenendo botta dal punto di vista agonistico e nervoso». Attesi all'Euganeo 25 tifosi ospiti.



ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani; Ciancio, Rota, Cusumano, Rossi; Pellegrini, Nichetti, Sepe; Gazoul, Mangni, Foresta

