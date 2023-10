«Ad Arzignano senza Russini, De Marchi pronto dal 1'. Vogliamo stare in alto in classifica»

Ancora con le scelte obbligate davanti, tanto da convocare per Arzignano dei due ragazzi più promettenti della Primavera di Rossettini, Beccaro e Montrone. Vincenzo Torrente nella conferenza stampa di presentazione del derby contro l'Arzignano non si nasconde e conferma l'emergenza in attacco della squadra biancoscudata: «Russini non recupera. Ha fatto esami, ne attende altri. Con Palombi out, domani dal 1' gioca De Marchi in coppia con Bortolussi. Si va avanti con lo stesso sistema di gioco perché dobbiamo fare gol e vincere. Alternative? Abbiamo soluzioni in rosa come Varas o Capelli, tutte situazioni da valutare durante lo svolgimento della gara».

Restare lassù

Il tecnico biancoscudato è conscio del momento e del valore della squadra berica: «Stanno bene, hanno fatto tanti punti, merito di una continuità tecnica negli anni e di un sistema di gioco collaudato. Non ho dubbi: la gara con l'Arzignano è la più importante del trittico che ci attende nei prossimi sette giorni». Nonostante i due pareggi di fila, il Padova sta bene fisicamente, come conferma Torrente: «Con la Pro Sesto è mancata la concretezza e siamo stati disattenti. Abbiamo fatto tutto noi. Stiamo bene, abbiamo il secondo migliore attacco e la difesa meno battuta. Vogliamo rimanere lassù e sappiamo che tutto è nelle nostre mani». Oltre all'emergenza punte, domani ad Arzignano mancheranno a Perrotta e Cretella, mentre venerdì sera occhi sullo scontro diretto tra Triestina e Vicenza: «Cosa spero? Un pari, ma ripeto meglio pensare a noi. Se vinciamo, restiamo primi, molto semplice».