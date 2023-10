Radrezza cucchiaio d'oro, il derby a Vicenza finisce in parità

Sono padovane le griffe di questo derby terminato 1-1 tra Vicenza e Padova. Nel primo tempo è l'aponense Sandon a firmare lo scatto del Vicenza, la risposta è tutta nella classe di Radrezza, protagonista di un cucchiaio d'oro su rigore all'84'. Quarto pareggio nelle ultime 5 per i biancoscudati, che risalgono a secondo posto in classifica in coabitazione con la Triestina a quota 23, a -3 dalla capolista Mantova. Un pari che in fondo va bene ai biancoscudati, più pericolosi dei padroni di casa, ma poco cinici. Un problema ricorrente a cui Torrente spera di rimediare con i rientri di Palombi e Liguori nelle prossime settimane. Da segnalare il debutto in prima squadra di Andrea Montrone, figlio dell'indimenticato Angelo: il suo ingresso è coinciso con l'azione che ha portato il rigore del pari biancoscudato. Quando si dice i segnali.

DIANA SORPRENDE. Tante novità nel Vicenza. Rispetto alle attese Diana lascia in panchina Ferrari, preferendo affidarsi al duo Pellegrini-Della Morte, con il grande ex della sfida, Ronaldo a dirigere a centrocampo. In difesa debutto stagionale per il padovano Thomas Sandon di Abano Terme: il suo nome tornerà nel proseguo di questo racconto. Torrente si affida ai titolarissimi, con Liguori nemmeno in panchina. Atmosfera incandenscente al Menti, con un pubblico che rievoca i grandi derby del passato. Meglio il Vicenza nei primi 7', con Golemic, Proia e Laezza che bussano alla porta di Donnarumma senza successo.



CONFENTE DICE NO. Molto più pericoloso il Padova su palla da fermo al 10' con una doppia occasione di testa. Prima Varas e poi sul corner successivo Crescenzi costringono Confente a due interventi salva risultato. Il tema della partita è chiaro: la squadra di Diana preferisce tenere il pallone, verticalizzando spesso su Della Morte, mentre il Padova accetta di difendere basso per ripartire a tutta con l'elasticità di Bortolussi. Il terreno bagnato rende il ritmo della gara piacevole. Al 22' Fusi va vicinissimo al vantaggio, ma la sua staffilata dal centro destra dell'area di rigore viene parata a mano aperta da un miracoloso Confente sul primo palo. L'ex Chievo tiene in vita il Vicenza.

IL PADOVANO CHE NON TI ASPETTI. La gara danza sul filo della tensione. Il ritmo, dopo i primi 23 minuti elettrici, si abbassa. In un momento di appiattimento generale arriva il vantaggio della squadra di Diana, ovviamente su corner. Ci pensa il padovano Thomas Sandon, classe 2003, su assist di Della Morte, a bucare Donnarumma, con un terzo tempo perfetto al limite dell'area piccola. In occasione del gol berico sono da segnalare alcune imprecisioni della difesa del Padova: la discreta libertà che gode Della Morte al momento del cross e la staticità dei tre giocatori a zona al limite dell'area piccola. La reazione del Padova è istantanea. Varas al 31' sempre di testa costringe ancora Confente a fare il tiramolla e rifugiarsi in corner. Il primo tempo termina qui in senso squisitamente tecnico, con l'infortunio di Belli al 38' a costringere Torrente ad un cambio anticipato rispetto le previsioni

BOTTE E RISPOSTE. Si riparte con gli stessi interpreti della prima frazione e nei primi 5' il Vicenza spaventa la difesa del Padova, soprattutto al 48' con il cross rasoterra dalla sinistra di Costa che non trova la deviazione vincente sottomisura di Cavion e Pellegrini. Capelli torna a scaldare i guantoni a Confente al 54' nell'occasione biancoscudata più ghiotta della prima parte della ripresa. Si gioca a ping pong. Villa salva in corner al 59' un cross di Costa per l'accorrente Pellegrini, mentre due minuti dopo un rasoterra dai 30 metri di Fusi costringe Confente alla parata a terra. Ronaldo sfiora il raddoppio al 65', ma colpisce solo l'esterno della rete. Più passano i minuti e più la gara diventa spezzettata. Torrente prova a ripetere l'incantesimo di Arzignano, inserendo Kirwan e Favale per De Marchi e Villa. Spoiler: grossi scossoni non ce ne sono.

RADREZZA GLACIALE. Entra il debuttante Montrone e Cretella per Capelli e Fusi e all'83' ecco il rigore del pari. Punizione spiovente di Radrezza dalla trequarti, Confente in uscita travolge Varas e per Perri è penalty. Dal dischetto Radrezza prende spunto da Totti e con uno scavetto dolce beffa Confente. Ferrari al 90' incrocia in area e per questione di centimetri non riporta avanti i suoi

Questo il tabellino del Derby del Menti:



VICENZA-PADOVA 1-1

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Sandon (V) al 30' p.t.; Radrezza (P) su rigore al 39' s.t.

VICENZA (3-5-2)

Confente 6,5; Laezza, Golemic, Sandon 7,5; Valietti 6 (dal 43' s.t. De Col s.v.), Cavion 6 (dal 31' s.t. Tronchin 5,5), Ronaldo 5,5 (dal 43' s.t. Greco), Proia, Costa; Della Morte 6,5 (dal 24' s.t. Rolfini 5,5), Pellegrini 6 (dal 31' s.t. Ferrari 5,5)

PANCHINA Massolo, Siviero, Rossi, Scarsella, Jimenez, Lattanzio, Talarico

ALLENATORE Diana



PADOVA (3-5-2)

Donnarumma 6; Delli Carri 6, Crescenzi 6, Belli 5 (dal 38' p.t. Granata 6); Capelli 5,5 (dal 36' s.t. Montrone s.v.), Fusi 6,5 (dal 36' s.t. Cretella s.v.), Radrezza 7, Varas 6,5, Villa 6 (dal 22' s.t. Favale 6); Bortolussi 6, De Marchi 4,5 (dal 22 s.t. Kirwan 6)

PANCHINA Mangiaracina, Zanellati, Perrotta, Dezi, Bianchi, Calabrese, Beccaro

ALLENATORE Torrente 6,5



ARBITRO Perri di Roma 1 6,5

ASSISTENTI Giuggioli-Pressato



ESPULSI



AMMONITI Golemic (V), Fusi (P), Cavion (V) per gioco scorretto, Crescenzi (P), Valietti (V) per comportamento non regolamentare, Laezza (V) per proteste

NOTE paganti 10.167, incasso di euro 107.229. Tiri in porta 4 (con un palo)-7. Tiri fuori 4-1. In fuorigioco 0-0. Angoli 8-6. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 0’