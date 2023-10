Bangal is on fire! La Luparense vince e convince sul campo del Mori Santo Stefano

E chi ferma questa Luparense? Terza vittoria di fila per gli uomini di Coletti, la quarta nelle prime cinque protagonisti di una grande dimostrazione di calcio offensivo e spettacolare sul campo del malcapitato Mori Santo Stefano. 2 a 0 per capitan Grandis e compagni, risultato stretto per i Lupi, vista la grande mole di gioco con cui hanno stordito i padroni di casa. Una rete per tempo basta e avanza per permettere ai padovani di volare in classifica al terzo posto, sempre a tre punti dal battistrada Mestre, uscito indenne dal trappolone casalingo contro il Breno.

Per i Lupi, ancora una volta in gol Bangal, al quarto centro consecutivo in campionato e capocannoniere del girone C in compagnia di Ndreca del Mestre e Gnago del Treviso, e il fantasista De Cerchio. La formula a trazione anteriore di Coletti funziona e dopo l'episodica sconfitta della seconda giornata contro il Mestre, la Luparense corre a velocità sostenuta e con numeri da big: 8 gol fatti (secondo attacco del campionato), appena 3 subiti (sempre seconda difesa del girone). Il derby casalingo contro il Campodarsego della prossima settimana certificherà ancora di più le ambizioni dei rossoblu? Se lo augurano i tifosi del Casée, per una gara decisamente cruciale nel cammino di entrambe in vista del proseguo della stagione.