Campodarsego, la settimana perfetta si chiude con la vittoria sul Montecchio Maggiore

Se due indizi non fanno una prova, la terza vittoria consecutiva nel giro di una settimana, certifica che il Campodarsego è definitivamente ripartito. Potere della vittoria nel derby di 7 giorni fa a San Martino di Lupari o mister Masitto ha trovato veramente la squadra con questo gruppo? Entrambe le risposte verrebbe da dire, perché contro il Montecchio Maggiore, battuto mercoledì in Coppa Italia, i biancorossi al Gabbiano hanno concesso il bis anche in questo pomeriggio di caldo autunnale. 3 a 0 per la banda di Masitto, Luparense agganciata a 12 punti in classifica e Montecchio Maggiore rispedito a casa in crisi conclamata di gioco e risultati, con mister Coppola a forte rischio esonero.

A differenza della gara del Casée di domenica scorsa, i biancorossi approcciano bene la gara e passano subito al 9' con Cocola, giunto alla terza marcatura stagionale. L'assist, nemmeno a dirlo, è del solito Pavanello, che oltre a finalizzatore implacabile, si dimostra giocatore vero e completo. Il primo tempo scorre fluido: il Campodarsego domina il campo, il Montecchio rincorre e viene salvato da Carraro in due occasioni: su Diarrassouba al 27', e su Cocola al 42'. L'estremo difensore berico è il vero motivo per cui il Campo non tracima nei primi 45'. All'intervallo, pronti via ed è servito il raddoppio. Casella mette in mezzo un pallone sul quale arriva Bajic che anticipa anche il portiere Carraro. Al 49' è 2 a 0 Campodarsego. Rispetto alla prima parte, nella ripresa il Montecchio ci prova, ma la squadra di Masitto è in stato di grazia e al 65' fa calare i titoli di coda sulla gara. A trovare il tris, con un azione fotocopia del secondo, è Mosti, abile a depositare di testa la solita punizione telecomandata di Gerevini. Per il numero 11 ex vivaio della Fiorentina, prima rete con il Campodarsego. Nel finale c'è gloria per Minozzi, che devia in corner, con l'aiuto della traverso, uno scaldabagno di testa di Cardellin. Il Campodarsego è tornato a volare e punta senza mezza termini a recuperare il terreno perduto in precedenza.

Questo il tabellino della gara:

CAMPODARSEGO-MONTECCHIO MAGGIORE 3-0

CAMPODARSEGO: Minozzi, Demo, Ballan (1’ st Rao), Casella, Bajic (14’ st Mboup), Gerevini, Cocola (35’ st Girardello), Oneto, Pavanello, Diarrassouba (37’ st Prevedello), Mosti (23’ st Duse). Allenatore: Cristiano Masitto.

MONTECCHIO MAGGIORE: Carraro, Crestani (1’ st Penzo), Rocco, Dalla Bernardina (37’ st Bursto), Zanella, Chajari Otham (18’ st Sperti), Pegoraro (28’ st Segalina), Medina, Cardellino, Visinoni, Sarli (1’ st Borgo). Allenatore: Federico Coppola.

ARBITRO: Gagliardi di San Benedetto del Tronto.

RETI: 9’ pt Cocola, 4’ st Bajic, 20’ st Mosti,

NOTE: Spettatori 400 circa. Ammoniti: Bajic, Cardellino, Masitto (allenatore), Zanella, Sperti. Angoli: 9-2 per il Campodarsego. Recupero: 3’ e 5’.