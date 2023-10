L'ex Cardellino fa piangere l'Este a Montecchio Maggiore

A Montecchio, nella quarta giornata del girone C della Serie D, arriva la prima sconfitta stagionale per l'Este. Niente da fare per gli uomini di Pagan, capaci sbloccare la gara al 24' con De Vido, al secondo centro consecutivo dopo quello contro il Treviso la scorsa settimana. Nella ripresa ecco servita la rimonta berica.

Visinoni al 64' e Cardellino, grande ex della sfida, all'83', fissano il risultato sul definitivo 2 a 1, lasciando i padovani a quota cinque punti in classifica. Una battuta d'arresto che non ci voleva per i giallorossi, chiamati la settimana prossima ad uno scontro al Nuovo Comunale da far tremare i polsi contro l'Union Clodiense lanciatissima in testa alla classifica con il Mestre.